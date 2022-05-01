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Giriş Tarihi: 1.5.2022 12:42

Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz'in cenazesi Adana'ya getirildi

AA
Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz’in cenazesi Adana’ya getirildi

Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi Adana'ya getirildi.

Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in cenazesi Adana'ya getirildi. Operasyonda yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akdeniz'in cenazesi, uçakla memleketi Adana'ya uğurlandı. Adana Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi, yakınlarının yanı sıra diğer ilgililer tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi, tören için Yumurtalık ilçesi Hamzalı Mahallesi'ne götürüldü.

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Şehit Jandarma Teğmen Akdeniz'in cenazesi Adana'ya getirildi
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