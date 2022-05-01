TBMM İnsan Hakları Göç Alt Komisyonu Başkanı Uslu’dan sığınmacı yalanlarına yanıt

Bir grup gazeteci ile sohbet eden Uslu'nun, sığınmacılar ile ilgili tablo ve Türkiye'nin adımları ile ilgili mesajları şöyle:

4 MİLYON SIĞINMACI BASKISI

İran, Irak ve Suriye'de 4 milyona yakın sığınmacı hareket halinde. Kapıları açsak bize gelecekler ama bizim kapasitemiz doldu, izin vermiyoruz.

2 MİLYON DA İDLİB'DE BEKLİYOR

Güvenli bölgede bekleyenler var. 2 milyonu İdlib'de duruyor. Eğer Türkiye gerekli önlemleri almasaydı onlar da gelecekti. 30-35 km derinlikti güvenli bölge oluşturulsun dedik, olmadı. Biz kendi oluşturduğumuz bölgeye 500 bin kişi gönderdik. Biz de ülkelerine dönmelerini istiyoruz. Suriyelilerin boşalttığı yerleri aksi halde başkaları dolduracak.



GÖNÜLLÜ, ONURLU, GÜVENLİ DÖNÜŞ

Mevzuat, sığınmacıların geri gönderilmesini kabul etmiyor. Bunu insan hakları ihlali olarak görüyor. Aslolan gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşlerdir.



KILIÇDAROĞLU YALAN SÖYLÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sığınmacıları göndereceğiz' sözleri büyük bir yalan. Uluslararası hukuka göre Suriye'de savaş bitip güvenlik sağlanmadan sadece kendi istekleri ile gidebilirler. Göçmen düşmanlığı üzerinden sığınmacılar sömürülüyor. Türkiye'de siyasi pozisyon almak isteyenler bunu yapıyorlar. Sığınmacı karşıtı olmak ile gönüllü geri dönüşlerini konuşmak ayrıdır. Yaşam hakları tartışılıyorsa bu sömürüdür. Hukukta da yoktur. Göç dilinde yollayacağız diye bir şey yoktur.

DÖNMELERİ NASIL SAĞLANACAK

Kendi oluşturduğumuz güvenli bölgeye 500 bin sığınmacı gönderdik. Gönüllü gidiş için uluslararası fonları harekete geçiriyoruz. Orada altyapının oluşturulması lazım, yeni evler yapılıyor. Bunlar tamamlanınca sığınmacılar gidecektir.

HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINIYOR

Hükümet Türkiye'deki sığınmacılar ile ilgili önemli adımlar attı. Seyreltme politikası uyguluyor. 16 ilin tamamında, 52 ilin de 800 civarı mahallesinde artık Suriyeli kabul edilmiyor. Bayram gidişlerine son verildi. Bayram nedeniyle gidenlerin yüzde 20'si kalıyordu. Biz de istedik ki gitsinler, oradaki hayatı görsünler, yaşam koşullarının iyileştiğini görsünler ve kalsınlar. Zaten yeterince gördükleri için bu bayram izin verilmiyor.