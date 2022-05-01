Tekmeci başkana 3 yıl hapis talebi

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförünün, trafikte tatilci Murat Çağlar Özbakır ile tartışması üzerine açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, CHP'li Başkan Karaca hakkında 3 yıla kadar hapis istedi.CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförü trafikte Murat Çağlar Özbakır ile tartışmış, tartışma sonrasında alkollü olduğu ortaya çıkan belediye başkanı araçtan inerek Özbakır'ın aracını tekmelemişti. Savcı, sanıkların mala zarar verme suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarına ve 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmesini istedi. Mahkeme duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.