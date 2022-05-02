Bayram mesajları 2022 ile Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun! 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü kutlanıyor. Bayram coşkusu ve sevinci ile ailelerini, arkadaşlarını ve sevdiklerini mutlu etmek isteyen binlerce kişi "Bayram Mesajları" paylaşımlarında bulunuyor. Eşe, dosta, arkadaşa, anneye, babaya, sevgiliye Ramazan Bayramı mesajlarını iletmek isteyenler bu başlık altından en güzel, anlamlı ve özel bayram mesajları ve sözlerine ulaşabilirler.

RAMAZAN BAYRAM MESAJLARI 2022 – BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN PAYLAŞIMLARI İLE SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!

En güzel, farklı, dualı ve ayetli, kısa ve uzun bayram mesajlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

İşte Ramazan Bayramı mesajları 2022!

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2022

Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ramazan Bayramı'nın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini dilerim.

Ramazan Bayramı'nın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.

Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.

Ramazan Bayramı'nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

Cenabı hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

EN GÜZEL BAYRAM MESAJLARI 2022

Bayram Mesajları 1 - Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Bayram Mesajları 2 - Kapı çalar çocuklar koşar; eller uzatılır dostlar tutar... Ramazan Bayramı'nda bütün kalpler birlikte atar. Hayırlı bayramlar...

Bayram Mesajları 3 - Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Bayram Mesajları 4 - Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Bayram Mesajları 5 - Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Bayram Mesajları 6 - Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun…

Bayram Mesajları 7 - Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!