Bombanın pimini çekti! 6’lı masayı çökerten itiraf





Cumhurbaşkanı adayı da başka bir şey söyleyecek. Böyle bir tablo vatandaştan destek alır mı? Böyle bir tablo vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Mümkün değil yani.." ifadelerini kullandı. Babacan'ın bu sözleri, Millet İttifakı'nda ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve görüş birliğine varılması konusunda kafaların karışık olduğunu ortaya koydu.