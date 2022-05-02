Son dakika: Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.