Türkiye, Arife günü şehitlerine koştu

Arife gününde şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe giden vatandaşlar, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Kimi hüznün en büyüğünü kalbinde taşıyarak içeri geçti, kimi hiçbir yakını şehit olmamasına rağmen ailelere destek olmak ve şehitlik ziyaretini vatani görev gördüğünden şehitliği ziyaret etti. İşte il il hüzün ve gurur duraklarından notlar:Şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde sabahın erken saatlerinden itibaren Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu. Hakkari Yüksekova'da 2019'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz'ın 3 yaşındaki yeğeni Defne Korkmaz, ailesiyle geldiği şehitlikte, bir süre amcasının mezarının başında oturdu.Kartal Şehitliği'nde mezarları tek tek sulayan komando kıyafetli bir çocuk herkesi duygulandırdı.15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrine gelen ziyaretçiler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir "Hem gururlu hem de hüzünlüyüm. Oğlum çok değerli bir çocuktu, çok başarılı bir çocuktu, vatan için, millet için, Türk milletine bir vatan bağışladığı için minnettarım." dedi.Edirnekapı şehitliği sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçilerle doldu. SABAH'a duygularını anlatan Medet Durmaz 'Oğlum Göktuğ'yla mutlaka her arife günü şehitliği ziyaret gelir, dua ederim, şehit yakınları ile konuşurum, destek olurum. Şehit yakınım yok ama ben buraya gelmeyi vatani görevlerimden görüyorum. Burada yatanların hepsi bizim kardeşimiz, vatanımızın çocukları. 3 yaşındaki oğluma da bu bilinci öğretmeye çalışıyorum' dedi.Kadifekale Hava Şehitliği'ni sabah saatlerinden itibaren ziyaret eden şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında Kuran-ı Kerim okudu ve dualar etti. Gaziemir'de 4 yıl önce uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan polis memuru Buket Keleş'in babası Hamdi Keleş, kızının şehitliğinin mahkeme kararıyla kabul edilmesinden sonraki ilk bayram arifesinde kızının mezarını ziyaret etti. Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde duygularını anlatan Keleş Yaklaşık 3 yıl süren hukuk mücadelemizin ardından kızımızın şehit kabul edilmesinin huzurunu yaşıyorum" dedi.Uncalı Mezarlığı'nda ve Antalya Garnizon Şehitliği'nde Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. 4 yaşındaki Serkan Kılınç, adını aldığı şehit dayısı Serkan Çölkesen'in mezarını sulayıp karanfil bıraktı.SABAH/ANKARA