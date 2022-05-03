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Giriş Tarihi: 3.5.2022 19:59

Dışişleri'nden Somali’ye taziye mesajı

İHA
Dışişleri’nden Somali’ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Orta Shabelle bölgesindeki Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Orta Shabelle bölgesindeki Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne bugün (3 Mayıs) düzenlenen, çok sayıda Burundili askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenler için dost Burundi Hükümetine ve kardeş Somali Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir" denildi.

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Dışişleri'nden Somali’ye taziye mesajı
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