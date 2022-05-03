MEB’den yeni hamle! Koğuş sistemi tarih oluyor...

'ZENGİN EĞİTİM FIRSATLARI SUNMAYI AMAÇLIYORUZ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere ev ortamı sıcaklığını sunmak, pansiyonlarda yeni yaşam alanları oluşturmak ve öğrencileri sanatla ve bilimle buluşturmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Öğrencilerimize zengin eğitim fırsatları sunarak onların bütüncül gelişimini desteklemeyi amaçlıyoruz. Pansiyonlarda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında bundan böyle yatakhanelerde koğuştan oda sistemine, ranzadan bazaya geçilecek. Sunduğumuz yeni imkanlarla öğrencilerimiz, metal dolap yerine iki kapaklı ahşap fonksiyonel giysi dolabı kullanabilecekler" dedi.

Bakan Özer, yemekhanelerde ise tabildotlar yerine porselen servis tabağı ve benmari yemek tezgahları kullanılacağını kaydedip, "Etüt salonunda da bireysel ve grup çalışmalarının yapıldığı donanımlı alanlar oluşturulacak. Bina girişlerine temizlik ve hijyen açısından elle teması engellemek için galoşmatikler yerleştirilecek ve her öğrenciye ait ayakkabı dolabı konulacak" dedi.