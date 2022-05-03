Şehidimizin yanındaysak mutluyuz

Şehit aileleri ve gaziler ise yakınlarını anmak için şehitlik ziyaretlerinde bulunmayı unutmadı. İstanbul'da Edirnekapı, Karacaahmet Sultan ve Küçükyalı'daki şehitliklerde buruk bayram sevinçleri vardı. Şehit yakınları, biraz gurur biraz hüzünle şehitlerini andı. Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde de aileler evlatlarını ve eşlerini ziyaret etti.Şehitliği ziyaret eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, çocuklara oyuncak dağıttı. Aileler bayramını şehitleri ile birlikte karşılarken şehit Tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömür Gülünay'ın babası Kamil Gülünay, 'Her bayram olduğu gibi buradayız, şehitlerimizin yanındaysak mutluyuz' dedi. Mersin'de valiliğin şehitlikte düzenlediği bayramlaşma töreni Kuran tilaveti ile başladı. Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.