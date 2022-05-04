Dışarısı okul içerisi fabrika

Okul Müdürü Ahmet Cömert, iki yıl önce çatıya güneş enerjisi santrali kuruldu; yetmedi, geçen ay rüzgâr tribünü kuruldu, yetmedi, kâğıt havlu üretim makineleri üreterek projelerini hayata geçirdi. Kısa sürede üretime başlayan okul, birçok kamu kurum ve kuruluşuna kâğıt havlu satmaya başladı. Cömert'in uzun yıllar kafa yorarak hayata geçirdiği projelere, dünyanın çeşitli ülkelerinden teklif yağdı. Özellikle Avrupa ve Ortadoğu'daki işletmelerin kıskaca aldığı okulun müdürü Ahmet Cömert, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın destekleriyle hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin üretim kapasitesini tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

KÂĞIT HAVLU ÜRETME MAKİNESİ

Sektör okul işbirliği ile makinayı 2021 Mart ayında kâğıt havlu üretme makinası 4 öğrenci ve 5 öğretmen ile birlikte üretilmeye başlandı. Ağustos 2021 de makinayı Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne satıldı. Lise, Eylül ayı itibariyle üretime başladı. İçlerinde TÜPRAŞ'ın da bulunduğu birçok kamu kurum ve kuruluşu tuvalet ve havlu kâğıdı ihtiyacını Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin üretip sattığı Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden karşılanıyor. Makinaya yurtdışından dahi talepler geliyor. Makinenin üretiminde aktif rol oynuyor.

GÜNEŞ SANTRALİ VE RÜZGAR TRİBÜNÜ

Okul, güneş santralinin kurulması için gerekli projeyi hazırlayıp İstanbul Ticaret Odası'na sundu. Proje kabul edildi ve Ekim 2020'de 3kW gücünde güneş santrali okulun bahçesinde kuruldu. Santralde hem öğrenciler eğitim alıyor, hem de teknik atölyenin elektrik ihtiyacının bir kısmı bu santralden karşılanıyor. Okulun hayallerinden biri de elektrik üreten rüzgâr tribünü kurmaktı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü aracılığıyla

UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve Kore Cumhuriyeti İşbirliği İle Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri İçin İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi' kapsamında okulda eğitimler başladı ve İstanbul'da rüzgâr tribünü kurulan iki okuldan biri oldu. Bu proje kapsamında okula 3 Kw'lik rüzgâr tribünü kuruldu. Rüzgâr tribününden üretilen elektrik enerjisini de diğer teknik atölyenin enerjisini karşılıyor.

CNC MAKİNESİ

Üretim yapan birçok sektörde kullanılan CNC (Computer Numerical Control) Makinesi Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretiliyor. Metal, Ahşap ve Pleksi işlemeye yarayan makine, torna tezgâhında operatörün yaklaşık olarak 1 saatte işlediği ve de birkaç adet imal etmiş olduğu parçaları, dakikalar içinde yüzlerce adet imal edilebiliyor.