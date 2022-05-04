FETÖ’nün katil pilotları böyle yetiştirildi

Seçilmiş iktidara yönelik 15 Temmuz 2016'da düzenlenen silahlı darbe girişimiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin detaylara yer verildi. Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi'nin titizlikle yürüttüğü soruşturmada FETÖ üyesi havacı tuğgeneral, tümgeneral rütbesinde olan subayların sorguları da yer aldı. 2004 ile 2015 yılları arasında Hava Harp Okulu'ndan mezun edilen subayların darbe girişiminde büyük rol üstlendiğine yer verilen dosyada yer alan detaylardan bazıları şöyle oldu:400'e yakın şüphelinin bulunduğu dosyada, 500 civarında mağdur bulunuyor. Şüpheliler arasında olay tarihinde Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı olan eski tuğgeneral Bekir Ercan Van da bulunuyor. FETÖ'cü Van'ın, Hava Harp Okulu'ndaki yıllar önce başlayan yapılanmanın planlayıcısı olduğu soruşturma dosyasında yer aldı.Darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu Komutanı olan eski tümgeneral Fethi Alpay ile jet pilotlarına TBMM'nin bombalanması talimatını veren eski kurmay albay Hasan Hüsnü Balıkçı da FETÖ'nün yetiştirdiği örgüt üyelerindendi.Soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden bugüne kadar FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı subay, astsubay ve diğer personel olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen sayının tam 6 bin 492 kişi olduğu belirlendi. İhraç edilen jet pilotu subay sayısının ise 927 olduğu ortaya çıktı.Savcılığın soruşturma dosyasına göre, 2004-2015 arası mezun edilen subaylar menfur darbe girişiminde büyük roller üstlendi. Hava Harp Okulu'nun, okul, öğrenci, alay ve bunlara bağlı 4 adet eğitim filosu ile bunlara bağlı kol ve tim komutanlarının, yıllar içinde FETÖ/PDY üyesi kişiler tarafından titizlikle seçilip atandığı belirlendi. Bu kapsamda menfur darbe girişimine iştirak edip mahkûmiyet kararı alanlar ve bu soruşturmada görevli şüphelilerin tamamı belirlendi.Darbede aktif görev alan FETÖ'cü komutanların Hava Harp Okulu'nda öğrenciyken korunup kollandıkları, örgütten olmayanların ise sindirilip baskı ile okuldan uzaklaştırılmalarının sağlandığı vurgulandı.