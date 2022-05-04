Meslek lisesinden 4 ülkeye ihracatla 10 milyon lira ciro

Mopak Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kemalpaşa ilçesindeki organize sanayi bölgesinde 1997 yılında yaptırılan okulun "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Bilişim Teknolojileri", "Makine Teknolojileri", "Metal Teknolojileri", "Matbaa Teknolojileri" ve "Kimya Teknolojileri" alanlarında, sanayinin ihtiyacı teknisyen ve kalifiye elemanlar yetiştiriliyor. Mezun olan öğrencilerin çoğunluğu aynı bölgede kurulu fabrikalarda iş bulabiliyor. Bazı öğrenciler de edindikleri belgelerle, kendi iş yerini kuruyor. Okulun iş atölyelerinde üretilen ürünlerin pazarlanması için 2019'da döner sermaye işletmesi de kuruldu.





4 FARKLI ÜLKEYE İHRACAT

Her geçen yıl ürünlerini geliştiren okul, Belçika'ya dezenfektan kabini, Dubai'ye bulaşık deterjanı, Libya ve Kanada'ya el dezenfektanı bile ihraç edildi. Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin üretim bölümünde çalışan öğrenciler hem pratik yaparak mesleklerini öğreniyor, hem de bir asgari ücret tutarında maaş alarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Okulda yüzey temizleyici, sıvı el sabunu, dezenfektan ve kolonya gibi ürünler üretiliyor. Son bir yıl içinde öğrenciler tarafından üretilen ürünlerden toplam 10 milyon ciro elde edildi. Adeta fabrika gibi para basan okul herkesin takdirini topluyor.



İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HEDİYE EDİYORLAR

Başarılı çalışmalarıyla takdir kazanan öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ürettikleri ürünleri ihtiyaç sahibi öğrenci ailelerine hediye ediyor. Kimya teknolojisi bölümü öğrencilerinden gelen temizlik ve hijyen malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Bunun dışında Elektrik-elektronik bölümü öğrencileri aile ziyaretleri gerçekleştirerek elektrikli ev aletlerinin onarımını da yapıyor. Ayrıca bazı öğrenci velilerine e-devleti nasıl kullanacaklarına dair dijital yurttaşlıkla ilgili bilgilendirmeler yapıldı.





OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ

Okulun Müdür Yardımcısı Tolga Özarslan, "Okulumuzda 43'ü kız olmak üzere 643 öğrencimiz bulunuyor. Okulda ürettiğimiz temizlik ve hijyen malzemelerini öğretmenler eşliğinde kendi okulumuzdaki ihtiyaç sahibi velilere hediye ediyoruz. Bunun dışında ihtiyaç sahibi öğrenci ailelerinin tadilat ve tamirat işlerini yapıyoruz. Malzeme temini, yapım onarım, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile hem öğrenciler pratik yapıyorlar, hem de okul aile işbirliği sağlanmış oluyor. Geçtiğimiz yıl 10 milyon ciro elde ettik. Döner sermayeden elde edilen gelirle öğrencilerimiz de bir asgari ücret tutarı maaş aldılar" dedi.



ÖĞRENCİLER DE MUTLU

15 yaşındaki 9. sınıf kimya bölümü öğrencisi Rabia Aksoy (15), "Okulumuzda genel temizlik ürünleri üretimi yapıyoruz. Ben de üretimde çalışıyorum. Yaptığımız ürünleri ailelerimize de götürüyoruz. Onlar da çok mutlu oluyorlar" dedi. 9. sınıf kimya bölümü öğrencisi Sait Kılır, "Hem öğreniyoruz, hem pratik yapıyoruz. Okuldan mezun olduktan sonra iş bulma sıkıntısı çekmeyeceğiz" dedi. Elektrik-elektronik bölümü 11. sınıf öğrencisi Kenan Çelik (17), "Babam oto elektrikçisi. Evde elektrikle ilgili sıkıntı olunca ben hallediyoruz. Sigortayı değiştiriyorum. Lambaları ve prizleri yapıyorum" dedi.