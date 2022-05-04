Son dakika: Halil Falyalı suikastında seyri değiştiren ifade! Koruması 3 isim verdi... Kim bu Bahçeciler?

KKTC'de cinayete kurban giden Halil Falyalı'nın koruması Türkistan Gülce'nin ifadesi, Falyalı cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirdi. Gülce ifadesinde, 'Ağam' diye tabir ettiği Falyalı'nın husumetli olduğu 3 kişinin ismini Kıbrıs soruşturma birimleriyle paylaştı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni organize suç örgütü lideri Sedat Peker olurken, diğer iki isim ise Ferdi Altuntaş ve Enver Bahçeciler'di. Altuntaş ve Bahçeciler'in Kıbırs'ta aynı hapishanede bulundukları soruşturma dosyasında yer alan bilgiler arasında yer alırken, Bahçeciler'in KKTC'de ne gibi eylemlerde bulunduğu gün yüzüne çıktı.
KİM BU BAHÇECİLER?
King Autos, Özmerhan Group ve Opel Plaza isimli üç işyerinin 19 Şubat 2016'da eş zamanlı kundaklanması olayının azmettiricisi olarak aranan Enver Bahçeciler 2016 yılında Türkiye'ye geldi. Kundaklanan galeri ve işyerlerinde meydana gelen maddi zarar ise yaklaşık 1 milyon pound (4 milyon lira). 5 yıl boyunca Türkiye'de ikamet eden Bahçeciler geçtiğimiz yıl Aralık ayında ise Kıbrıs'a geri döndü.
KIBRIS'A DÖNER DÖNMEZ TUTUKLANDI
Bahçeciler, Ercan Havalimanı'na iner inmez KKTC polisi tarafından gözaltına alınarak kundaklama eylemindeki rolü nedeniyle tutuklandı. Bu süre zarfında 3 işyerinin kundaklanması olayıyla ilgili görülen davada tutuklanan 4 kişi 8 ve 9 yıl arasında çeşitli hapis cezasına çarptırıldı.
ARAMIZDA HUSUMET VAR
Bahçeciler'in azmettirmesiyle kundaklanan işyerlerinin sahipleri arasında bulunan işadamı Ömer Arhun mahkemedeki ifadesinde, Bahçeciler ile aralarında husumet olduğunu açıkladı. Bahçeciler'in azmettiren kişi olduğuna ve kundaklama eylemini gerçekleştiren kişilerin ona bağlı kişiler olduğunu söyleyen Arhun, "Başka kimseyle husumetim olmamıştır. Gerek ben ve ailem, gerekse çalışanlarım bu olaydan sonra infial içerisine düştük. Zararımız 550 bin liradır" şeklinde ifade verdi.
KIBRIS'TA SERİ CİNAYETLER
Bahçeci'nin ismi, 15 Ocak 2005 yılında da bankacı ve kumarhane işletmecisi Elmas Güzelyurtlu'nun, eşi, 15 yaşındaki kızıyla birlikte Güney Lefkoşa'da öldürülmesinde de geçti. Güzelyurtlu cinayetinin 1 numaralı şüphelisi ise bir dönem korumalığını yapan Mustafa Akmandor'du. Akmandor ise 3 Ağustos 2008 yılında öldürüldü. Bu cinayetin zanlısı olarak Elmas Güzelyurtlu'nun oğlu Mehmet Güzelyurtlu'nun ortağı Yücel Erol'un ismi soruşturmada ön plana çıktı. Erol da 2009 yılında cinayete kurban gitti.
DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST KALDI
Öldürülen Yücel Erol'un Mustafa Akmandor'u öldürdüğü iddiası ise yürütülen soruşturmayla çürütüldü. KKTC soruşturma birimleri yürüttükleri cinayet soruşturmasında, Akmandor cinayetine karıştıkları iddiasıyla aralarında Enver Bahçeciler'in de bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Bahçeciler ve beraberindeki 2 şüpheli delil yetersizliğinden dolayı serbest kalırken, 2 şüpheliden Arif Küçük 'adam öldürme' suçundan 25 yıl, Ferhat Beyoğlu ise 'suçu örtbas etme' suçundan 6 yıl hapis cezası aldı.