Son dakika: Halil Falyalı suikastında seyri değiştiren ifade! Koruması 3 isim verdi... Kim bu Bahçeciler?

KKTC'de cinayete kurban giden Halil Falyalı'nın koruması Türkistan Gülce'nin ifadesi, Falyalı cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirdi. Gülce ifadesinde, 'Ağam' diye tabir ettiği Falyalı'nın husumetli olduğu 3 kişinin ismini Kıbrıs soruşturma birimleriyle paylaştı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni organize suç örgütü lideri Sedat Peker olurken, diğer iki isim ise Ferdi Altuntaş ve Enver Bahçeciler'di. Altuntaş ve Bahçeciler'in Kıbırs'ta aynı hapishanede bulundukları soruşturma dosyasında yer alan bilgiler arasında yer alırken, Bahçeciler'in KKTC'de ne gibi eylemlerde bulunduğu gün yüzüne çıktı.