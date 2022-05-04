SON DAKİKA: İBB’nin Çırağan Katliamı’nda şoke eden detay! Üstünü örtmek için servet ödemişler...

İBB yönetimi görevdeki 3 yıla yakın zamanda birçok çevre felaketlerine imza attı. İstanbul'da 1990'ları andıran görüntüler yeniden ortaya çıkarken, Haliç'te yeniden kirlenme ve pis kokular yükselmeye başladı. AK Parti döneminde yapılan şehre hem estetik açıdan güzel görüntü kazandıran hem ses bariyeri görevi gören hem de karbon emisyon emici özelliği bulunan Dikey Bahçeleri 'maliyetli' diyerek söküp attı. Son olarak ise Beşiktaş Çırağan Caddesi ve Dolmabahçe'deki 112 Çınar ağacını hastalık bahanesiyle kesti. İBB yönetiminin, çevre felaketleri için 690 bin TL bedelle konferans düzenlediği ortaya çıktı.

SU KAYNAKLARI ZEHİRLENDİ

Görevdeki 3 yılı geride bırakmaya hazırlanan İBB yönetimi, bu süre içerisinde birçok çevre felaketine imza attı. Islah çalışmalarını durdurulması nedeniyle Riva Deresi, Ayamama deresi, Bekar Deresi, Göksu deresi, Kolağası deresi, Kağıthane deresi Aydos gölü, Küçükçekmece gölü, Elmalı Barajı gibi İstanbul'un önemli su kaynakları pislikle doldu. İstanbul Boğazı'nda çöp birikintileri gün yüzüne çıktı.