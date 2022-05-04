SON DAKİKA: İBB’nin Çırağan Katliamı’nda şoke eden detay! Üstünü örtmek için servet ödemişler...

İBB yönetimi görevdeki 3 yıla yakın zamanda birçok çevre felaketlerine imza attı. İstanbul'da 1990'ları andıran görüntüler yeniden ortaya çıkarken, Haliç'te yeniden kirlenme ve pis kokular yükselmeye başladı. AK Parti döneminde yapılan şehre hem estetik açıdan güzel görüntü kazandıran hem ses bariyeri görevi gören hem de karbon emisyon emici özelliği bulunan Dikey Bahçeleri 'maliyetli' diyerek söküp attı. Son olarak ise Beşiktaş Çırağan Caddesi ve Dolmabahçe'deki 112 Çınar ağacını hastalık bahanesiyle kesti. İBB yönetiminin, çevre felaketleri için 690 bin TL bedelle konferans düzenlediği ortaya çıktı.
SU KAYNAKLARI ZEHİRLENDİ
Görevdeki 3 yılı geride bırakmaya hazırlanan İBB yönetimi, bu süre içerisinde birçok çevre felaketine imza attı. Islah çalışmalarını durdurulması nedeniyle Riva Deresi, Ayamama deresi, Bekar Deresi, Göksu deresi, Kolağası deresi, Kağıthane deresi Aydos gölü, Küçükçekmece gölü, Elmalı Barajı gibi İstanbul'un önemli su kaynakları pislikle doldu. İstanbul Boğazı'nda çöp birikintileri gün yüzüne çıktı.
HALİÇ YENİDEN RENK DEĞİŞTİRDİ
Haliç'e de 25 yıl aradan sonra çamur akmaya başladı. Kanalizasyon sularının akıtıldığı Haliç 1994 öncesine dönerek renk değiştirdi. Yeniden pis kokular yükselmeye başladı.
ARITMA TESİSİNİ İPTAL ETTİ
İstanbul Boğazı ve Haliç'in canlı popülasyonu ve temizliği açısından hayati öneme sahip olan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapımını iptal ederek 'temel atmama töreni' düzenleyen yönetim Haliç'e Dip Çamuru Susuzlaştırma Tesisi'nin faaliyetlerini de durdurdu. Tepkiler sonrasında yeniden faaliyetlerine başlattı.
DİKEY BAHÇELERİ YOK ETTİ
AK Parti döneminde 1 milyar 32 milyon TL olan Sosyal konut ve Deprem bütçesini 492 milyon TL'ye düşüren İBB yönetimi, Reklam ve Organizasyon bütçesini ise deprem bütçesinin 2 katına çıkararak 849 milyon TL yaptı. Yönetim, 'maliyetli' iddiasıyla AK Parti döneminde yapılan ve şehre hem estetik açıdan güzel görüntü kazandıran hem ses bariyeri görevi gören hem de karbon emisyon emici özelliği bulunan Dikey Bahçeleri diyerek söküp attı. İstanbullunun yoğun eleştirisi ve şikayetini de umursamayan yönetim İstanbul'u beton duvarlarla baş başa bıraktı.
ÇINAR AĞAÇLARI KATLEDİLDİ
Son olarak ise Mart ayında Beşiktaş Çırağan Caddesi ve Dolmabahçe'deki koruma altındaki asırlık çınarları 'hastalık' bahanesiyle kesim izni almadan katletti. Uzmanların 'kurtarılabilir raporuna rağmen 112 çınar ağacını kesen yönetim tüm bu çevre katliamlarını örtmek için ise konferans düzenlediği ortaya çıktı. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. tarafından, 'İstanbul Peyzaj Uygulamalarının Değerlendirilmesi Konulu Ortak Akıl Konferansı Organizasyonu' adı altında 21 Şubat'ta ihaleye çıktığı görüldü. İhaleyi Kütahya merkezli Ormanada Peyzaj şirketi 690 bin liraya aldı. 23 Şubat 4 Mart tarihleri arasında yapılan konferansın hemen ardından 5 Mart'ta İBB yönetimi çınarları katletti.