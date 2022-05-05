Amerikalı Defense News’ten dikkat çeken haber! ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına yeşil ışık

Senato Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin Lideri Jim Risch, "(Türkiye'ye F-16 satışı) Bu konuda birçok tarafla konuştum. Türkiye, F-16'lara neden ihtiyaç duyduğu konusunda muteber argümanlar sundu. Bu konuda olumlu yana kaydım ancak tamamen de olumlu değilim." yorumunu yaptı.

Risch, F-16 satışının, Türkiye'ye F-35 verilmesinden daha farklı bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ YENİDEN KURMAK İÇİN BİR YOL BULMALIYIZ"

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith ise, "Türkiye ile ilişkilere ihtiyacımız var, bu ilişkileri yeniden kurmak için bir yol bulmalıyız." mesajını verdi.

Biden'ın Türkiye ile ilişkileri dengede tutmak için çalıştığını kaydeden Smith, "Bu dengeyi kurmak zor olabilir çünkü S-400 mevzusu ilişkilerimizi karmaşık bir hale getirdi, öte yandan bu ilişkiden vazgeçemeyiz." dedi.