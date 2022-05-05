Evlat nöbetine katılım sürüyor! Çalışmak için gittiği Kıbrıs’ta kandırılarak dağa kaçırıldı

Kızı Güneş'e 'devletimiz güçlüdür, gel teslim ol' diye seslenen baba Karahan, "Kızım liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girdi, ancak kazanamadı. Çalışmak için iş arıyordu. Bir tanıdığımızın yardımı ile fabrikada çalışmak için Kıbrıs'a gitti. Bir yıl sonra kızımdan haber alamamaya başladık. Sonra kandırılıp dağa kaçırıldığını öğrendik. Bizim örgütle yakından uzaktan bir bağımız yoktur, devletimize bağlı insanlarız. Kızımın beynini yıkayıp kandırarak dağa götürdüler. Diyarbakır'dan kızıma sesleniyorum; devletimiz büyük ve güçlüdür gel adalete teslim ol" ifadelerini kullandı.