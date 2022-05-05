Evlat nöbetine katılım sürüyor! Çalışmak için gittiği Kıbrıs’ta kandırılarak dağa kaçırıldı

Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan ailelerin eylemine bir aile daha katıldı. Kars'tan 4 yıl önce Kıbrıs'a çalışmaya gittikten bir yıl sonra dağa kaçırılan Güneş Karahan'ın babası Faik Karahan eyleme katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.
HDP önündeki aileler tarafından 'Kahrolsun PKK' sloganları ile karşılanan baba elinde tuttuğu kızının fotoğrafı ile eyleme dâhil oldu. Yeni bir ailenin katılımıyla eylemin 976'ıncı gününde sayı 286'ya yükseldi.
Kızı Güneş'e 'devletimiz güçlüdür, gel teslim ol' diye seslenen baba Karahan, "Kızım liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girdi, ancak kazanamadı. Çalışmak için iş arıyordu. Bir tanıdığımızın yardımı ile fabrikada çalışmak için Kıbrıs'a gitti. Bir yıl sonra kızımdan haber alamamaya başladık. Sonra kandırılıp dağa kaçırıldığını öğrendik. Bizim örgütle yakından uzaktan bir bağımız yoktur, devletimize bağlı insanlarız. Kızımın beynini yıkayıp kandırarak dağa götürdüler. Diyarbakır'dan kızıma sesleniyorum; devletimiz büyük ve güçlüdür gel adalete teslim ol" ifadelerini kullandı.