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Giriş Tarihi: 5.5.2022 13:37

Evlat nöbetine katılım sürüyor! Çalışmak için gittiği Kıbrıs’ta kandırılarak dağa kaçırıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Evlat nöbetine katılım sürüyor! Çalışmak için gittiği Kıbrıs’ta kandırılarak dağa kaçırıldı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Eylemin 976’ıncı gününde bir ailenin daha katılımıyla sayı 286’ya yükseldi.

Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan ailelerin eylemine bir aile daha katıldı. Kars'tan 4 yıl önce Kıbrıs'a çalışmaya gittikten bir yıl sonra dağa kaçırılan Güneş Karahan'ın babası Faik Karahan eyleme katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.

HDP önündeki aileler tarafından 'Kahrolsun PKK' sloganları ile karşılanan baba elinde tuttuğu kızının fotoğrafı ile eyleme dâhil oldu. Yeni bir ailenin katılımıyla eylemin 976'ıncı gününde sayı 286'ya yükseldi.

Şu ana kadar 35 kişinin evladına kavuştuğu eylemdeki yerini alan baba Faik Karahan, kızına teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

Kızı Güneş'e 'devletimiz güçlüdür, gel teslim ol' diye seslenen baba Karahan, "Kızım liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girdi, ancak kazanamadı. Çalışmak için iş arıyordu. Bir tanıdığımızın yardımı ile fabrikada çalışmak için Kıbrıs'a gitti. Bir yıl sonra kızımdan haber alamamaya başladık. Sonra kandırılıp dağa kaçırıldığını öğrendik. Bizim örgütle yakından uzaktan bir bağımız yoktur, devletimize bağlı insanlarız. Kızımın beynini yıkayıp kandırarak dağa götürdüler. Diyarbakır'dan kızıma sesleniyorum; devletimiz büyük ve güçlüdür gel adalete teslim ol" ifadelerini kullandı.

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Evlat nöbetine katılım sürüyor! Çalışmak için gittiği Kıbrıs’ta kandırılarak dağa kaçırıldı
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