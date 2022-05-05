‘Silaha el süremem’ dedi mahkeme haklı buldu

Bursa'da askerlik yaşına gelen 32 yaşındaki gayrimüslim Yakup Bilensir, bağlı olduğu mezhepte silaha dokunmak yasak olduğu için askere gitmedi. 3 yıl önce hakkında, 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. Geçen yıl hâkim karşısına çıkan Bilensir, ailesinin de gayrimüslim olduğunu belirterek inandığı Hıristiyanlık dininin Yedinci Gün Adventist mezhebinde silah tutmanın günah olduğunu, bu nedenle askere gidip günah işlemek istemediğini ifade etti. Asliye Ceza Mahkemesi'nce haklı bulundu ve Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan beraat etmesi yönünde karar verildi. Yapılan itiraz sonrası dosyanın gönderildiği Bölge Adliye Mahkemesi de (BAM) yerel mahkemenin kararını onadı. Kararda Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ve diğer dinlere de hoşgörülü olduğu ve kendisini gayrimüslim kabul eden bir gencin bu talebinin yerinde bulunduğu vurguladı.1863'te ortaya çıkan Hıristiyanlığın Yedinci Gün Adventist mezhebi, hiçbir biçimde silah kullanımına izin vermiyor.