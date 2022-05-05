SON DAKİKA: Bakan Soylu’dan sığınmacılar üzerinden yapılan provokasyona sert tepki: Bunları operasyon çocukları paylaşıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hız sınırının 1 Temmuz'a kadar artırılacağını duyurdu. Soylu, "120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda, 132 km şu anda. Bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler." dedi.

"ÖLÜM SAYISI YÜZDE 61 AZALDI"

Bayramın hemen akabinde bir kaç bayramı birlikte yaşadık. 1 Mayıs İşçi Bayramı vardı. Türkiye'nin her yerinde büyük bir coşkuyla kutlandı, olaysız... Tam da bir bayram havasında geçti. Bayramda da biz huzur olsun, herkes ağız tadıyla bayram geçirsin diye bakıyoruz. Bu bayram öyle geçti. Hiç olay olmasın, Trafik kazası olmasın isteriz ama hayatın olağan akışının getirdiği süreçler var. Bu yıl trafik kazalarında aldığımız tedbirler çerçevesinde 209 bin civarında personelimiz sokaklardaydı. Vatandaşımız bu konuda kurallara geçmiş bayramlara nazaran daha fazla riayet ediyor. 2020 - 2021 bayramları pandemiye geldi, çok fazla yoğunluk yoktu. Onlara yönelik bu bayramda çok ciddi bir yoğunluk sözkonusuydu. Son 10 yıla bakarak yüzde 61 kazada ölümlerde azalma oldu. Kaza sayısından yüzde 37 azalma oldu. Bu bizim açımızdan aldığımız tedbirlerin karşılığını görevildiğimiz bir süreç.

Yüz binde 13 idi 2010'da Türkiye'deki kazalarda her yüz bin kişi başına ölüm oranı. Şu anda yüz binde 6.2. Yarısından daha aşağıya düşmüşüz. Yolların, arabaların standardı, havalimanları... Bütün bunlar eşgüdüm içerisinde... 5362 ile kapatmışız geçen yılı. Minimum 2 binin üzerindeki insanın ölmediğini düşünün 2017'den itibaren. 2022 yılında 99 yaya ölümümüz olmuş. Maalesef 47'si yaya geçitlerinin dışından geçmeye çalışan yayalarımızın hataları... Neredeyse yüzde 50'si. Sadece 5 tanesi sürücü kusurundan kaynaklanmış. Daha fazla trafik olmasına rağmen ölüm sayısı yüzde 61 azalmış oldu.

OTOYOLLARDA HIZ SINIRI 154'E ÇIKIYOR

Sayın Cumhurbaşkanımıza arzettiğimizde 'Devam edin' dedi. İçişleri Bakanı'nın hız limitlerini yüzde 20 artırabilme imkanı var. Standardımız karayollarının standardıdır. 1 Temmuz itibari ile böyle bir çalışma yapıyoruz. Ulaştırma Bakanı ile de görüştük. Onlar da standartları ilgili yollarda karşılayabileceklerini söylediler. Hız limitlerini biraz daha artırıyoruz. 120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda, 132 km şu anda. Bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Kuzey Marmara Otobanı, İstanbul- İzmir ve Ankara - Niğde otoyolu. Bunların standartları bunu kaldırabilecek seviyede. Diğerlerinde de 10 km'yi kullanıyoruz bunların da ayrıca kendilerine ait 10 km opsiyonları var. Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar otoyolda kullanma imkanına sahip olacak. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak.

Bölünmüş yollarda da ayrı bir şey getiriyoruz. Giresun'dan girdiniz, Ordu'ya çıktınız. Bütünleştirmeyi, sürücünün kafasını karıştırmayacak, şurada ne kadardı, tabelaya bakayım... Standardizasyonu da önümüzdeki günlerde sağlayacağız.

"2.5 YIL ÖNCE İDLİB'E GİTTİĞİMDE KENDİME GELEMEDİM"

Dünya tarihinin önemli göçlerinden birini hep birlikte yaşıyoruz. Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Biz değiliz. Suriye iç savaşını biz başlatmadık. Ya Lübnan, ya Orta Asya... İnsanlar iç savaş varsa, yoksulluk varsa, eğer bir taraftan sağlığa, eğitime, suya, gıdaya erişemiyorsa bu insanlar ne yapacaklar? Nasıl bir hayat tanzim edecekler. Bunları Türkiye'nin hukuk sistemini hadsiz şekilde eleştiren ABD yaptı. Kimlerin kimlerin oeprasyon çocuğu olduğunu, elemanı olduğunu hepsini çözdük. Dışardan da uğraşılıyor ama içerden de büyük gayret sarfediliyor. 2023'te seçim var. Siyasi partilerin ne yapması lazım. Bu durumu dejenere etmeleri lazım. 2019'da dejenere ettiler, belediyelerin bir kısmını kazandılar. Peki Göç konusunda ne yaptılar? 2023 seçimleri geldi. AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı zora düşürecek bir pozitif katkı ortaya koymayacak, 'Göndereceğiz insanlar ölürse ölsün' diyecek. Hadi Halep'e gönder de göreyim. Şu anda da Esad diyor ki 'Gelsin'... Kim gidiyor? Herkes canından korkuyor. Şu anda orada demokratik kıyım var. Biz neredeyiz? Nereye gönderecekler, hadi göndersinler. İnsanlar neden çadırda dursun, insanlar neden gıda paketlerine ihtiyaç duysunlar. Bundan 2.5 yıl önce İdlib'e gittiğimde orada kendime gelemedim. Hala kendime gelemedim. Yetim çocukları var oturduğunuz masalarda. Babaları yok, kiminin annesi yok. O insanlar çadırda, yokluk içinde yaşıyor.

AMANOSLAR'DA BİR TERÖRİST YA VAR YA YOK, ARIYORUZ ONU DA BULUCAĞIZ

Türkiye içerisinde etrafındaki coğrafyada Türkiye'ye gelebilecek müsafirlerimize karşı algı oluşturup Türkiye'de bize saldırıyorlar ve turizmin önünü bir şeilde kesmek isteyenlere karşı bir anlayışı serbest bırakmamızı istiyorlar. Birincisi seçim, ikincisi üretim ekonomisi, üçüncüsü Ortadoğu'dan gelebilecek turistti, dördüncüsü ise güvenli bölgeler. Zeytin Dalı Harekat bölgesi, Fırat Kalkanı Harekat bölgesi, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi, bölgede 8 bin kilometre karelik alanda şu anda güvenli alan oluşturmuşluğumuz sözkonusu. Afrin'den çıkmamızı Kılıçdaroğlu istiyor. Çıkalım Afrin'den. Hataylılara, Anteplilere buradan söylüyorum, Osmaniye ve Kilislilere, Adıyamanlılara söylüyorum. Buradaki dağların adı Amanos Dağları'dır. Bir terörist ya var ya yok, arıyoruz onu da bulucağız. Geçen gün 2 kişiyi götürdük, kimseye bir şey söylemedik, açıklamadık. 2023 seçimini kırmızı Boğa görmüş gibi saldıranlara söylüyorum, güvenli bölge ile Türkiye ve buradan başka ülkelere geçebilecek kaçak göçmenlere yönelik orada kendilerine ait korunma bölgesi olarak değerlendiriyor Türkiye. Afrin'i bırakalım, Amanoslar'da nelerin olacağını hep birlikte seyredelim.

BU İNSANLAR ÇİFTETELLİ OYNAMAYA GELMİYOR

Bu insanlar buraya çiftetelli oynamaya gelmiyor. Bu insanlar oradan kaçmışlar. Biz bunlarla aynı milletin insanlarıydık. 711 kişinin denizde cesedini almışız. Bu insanlar nereye gitmek istiyor? Avrupa'ya gitmek istiyor. Savaştan, yoksulluktan ve öldürülmekten kaçıyor.

BİR MİLYON İNSAN GİDİNCE İSYAN EDECEKLER

Fabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma. Sonra ayak ayak üstüne at, 'Ne olacak bu Suriyelilerin hali' de. Bir milyon insan gidecek. Kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri.

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞA SIRTIMIZI DÖNEMEZDİK

Biz Suriye'deki iç savaşa sırtımızı dönemezdik. 2011'den beri Türkiye bir göç politikası oluşturdu.

BÖYLE BİR RAKAM YOK

Bu dezenformasyonlardan bıktık. İstanbul'da toplam şu anda 500 bin kayıtlı Suriyeli var. İstanbul'da diğer rakam ikametli ve yabancı, yani bunda öğrenciler de var, yabancı firmalarda çalışanlar da var. Bunda mülteci olarak uluslararası korumada gelenler var. Böyle bir rakam yok. Valiliğin açıklamasında ikametliler de var. Özbekistanlı, Ukraynalı da, Alman da İrlandalı da var.

TÜRKİYE'DE 3 MİLYON 760 BİNİN ÜZERİNDE SURİYELİ KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL

İkamet izniyle kalan yabancılar 1 milyon 417 bin. Uluslararası korumada 320 bin kişi var. Bunun 4 milyon 100 bini mülteci diyebileceğimiz yabancı var. Türkiye'de 3 milyon 760 binin üzerinde Suriyeli kesinlikle söz konusu değildir. 122 bin kişiyi pasife aldık, 2 yıldır pasifte. Onlara Türkiye'nin hiçbir yerinde rastlamadık. Biz son 5 yılda 323 bin kişiyi kendi ülkelerine deport ettik. Kaçak Türkiye'ye girmiş, bir kısmı sınırlardan giriyor ama Almanya'ya da Sırbistan'a da giriyor. Gönüllü geri gönderme 500 bin Suriye'ye gönderdik. 641 bin 487 kişi de denizlerden ve karadan Avrupa'ya geçti. Bunlar tespit ettiklerimiz, edemediklerimiz de var. Son 5 yılda 1.5 milyon kişi Türkiye'den ayrıldı.

"BU FİLM BİR EDEPSİZLİKTİR"

Sessiz İstila filmi bir edepsizliktir. Direkt hükümeti hedef alan bir saldırı ile karşı karşıyayız. Paylaşım yapanların yüzde 54'ü bot hesap. Makine yani... Bir kamuoyu oluşturmak istiyorlar bot hesaplarla.

Sessiz İstila diye bir film. Bu filmle birlikte Suriyeliler Türkiye'yi istila edecek ve biz yaşamayacak hale geleceğiz algısını ortaya koymaya çalışıyor. Bunların insanlıkla falan alakası yok. Hayvandan aşağı deniyor, bunlar böyle tipler. Bizim dışımızda 4 milyon 100 bin sığınmacı var. Burada meseleleri yalan üzerinden değerlendirip insanları birbirine kırdırmaya yönelik hayvandan aşağı pozisyon alınmaz ki.

İstiklal Caddesi'nde kıyamet kopuyor diyorlar. Yılbaşı, kendi vatandaşlarımızın eğlencesi.

"ÜMİT ÖZDAĞ'IN YAPTIĞI SOROS TAKTİĞİDİR"

Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir. Lübnan'da çekilen görüntüler Türkiye'de diye servis edildi.

Ada Vapuru'ndaki görüntü, Körfez ülkesinden gelen turistlerin gezi turundan. Lübnan'daki görüntüleri Türkiye diye servis ettiler.

"AŞAĞILIK BİR TİP"

(İzzet Çapa'nın paylaşımlarına) - Sosyal medya fenomenliğine soyunmuş aşağılık bir tip.

"ÜMİT ÖZDAĞ SEN FONLADIYSAN PARAYI KİMDEN ALDIN?"

Sessiz İstila filmi yargının konusu. Ümit Özdağ ben fonladım diyor. Fonladıysan parayı nereden aldın? Sen de Ruşen Çakır gibi ABD'deki kuruluşlardan mı aldın parayı? Ruşen Çakır gibi başkalarının paraları ile oturup kah kah kih kih yapman karşılıksız bırakılmayacak.

Bunlar birilerinin çocuğu olmuşlar. Bu ülkenin çocuğu değiller. Bunlar operasyon çocuğu olmuşlar.