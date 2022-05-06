Engelli işçiyi yargıtay kararı kurtardı

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi, bayram dönüşü bilet bulamayan ve işyeri tarafından iki gün üst üste işe gitmediği için tazminatsız kovulan engelli işçinin mağdur olduğuna hükmetti. Mersin'de özel bir şirkette engelli kadrosunda çalışan Ş.G., uzun bir sürenin ardından memleketi Hatay'a gitti. Bayram dönüşü otobüs bileti bulamadığı için işyerine geç giden Ş.G., devamsızlık dolayısıyla tazminatsız işten kovuldu. Bunun üzerine Ş.G. konuyla ilgili iş mahkemesine dava açtı. Ş.G., söz konusu şirkette 4 yıl 11 ay 29 gün boyunca yoğun bir iş temposuyla çalıştığını, haklı sebep ve ihbarda bulunulmaksızın işten çıkarıldığını iddia etti. Ş.G., dava dilekçesinde yüzde 40 engeli bulunduğunu, dini ve milli bayram denilmeden çalıştırıldığını ve bu dönemlerin ücretlerinin ödenmediğini, işveren tarafından yıllık izin verilmediği gibi yıllık izin ücreti de ödenmediğini, davalı işyerinde çalıştığı süre boyunca işyeri müdürü tarafından sürekli hor görüldüğünü, hakaret edildiğini öne sürdü. Engelli olması dolayısıyla işten çıkarılması için sürekli bir bahane arandığını öne süren Ş.G. mahkemeden kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma, genel tatil alacağının şirketten tahsiline karar verilmesini talep etti. Şirket ise Ş.G.'nin bayramın bitimini takip eden ilk iki iş günü arka arkaya işe gelmediğini iddia etti. Yerel mahkeme davanın reddine karar verdi. Yerel mahkemenin kararı, davacı Ş.G. tarafından temyiz edildi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, son noktayı koydu. Davacının bayram dönüşü bilet bulamamasının insani bir durum olduğuna değinen Daire, Ş.G.'nin ihbar ve kıdem tazminatlarının kabulü gerekirken reddine karar verilmesinin hatalı olduğuna, yerel mahkeme kararının bozulması gerektiğine hükmetti.