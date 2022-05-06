Evlat nöbetinde aile sayısı 286’ya ulaştı

Diyarbakır HDP il binası önünde süren eylemde aile sayısı bir ailenin daha katılımıyla 286'ya yükseldi. Kars'tan 4 yıl önce Kıbrıs'a çalışmaya gittikten bir yıl sonra dağa kaçırılan Güneş Karahan'ın babası Faik Karahan, elinde tuttuğu kızının fotoğrafı ile eyleme dahil oldu. Karahan, "Kızım bir tanıdığımızın yardımı ile fabrikada çalışmak için Kıbrıs'a gitti. Bir yıl sonra kızımdan haber alamamaya başladık. Sonra kandırılıp dağa kaçırıldığını öğrendik. Kızımın beynini yıkayıp kandırarak dağa götürdüler. Diyarbakır'dan kızıma sesleniyorum, devletimiz büyük ve güçlüdür, gel adalete teslim ol" dedi.