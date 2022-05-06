Örgüt üyeleri kaçmak için fırsat kolluyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde icra ettiği operasyonlarla dağılma sürecine giren terör örgütü PKK'nın henüz 11 yaşındayken 2015'te Diyarbakır'dan zorla kaçırdığı R.K., örgütün elinden kurtularak 30 Nisan 2022'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Emniyetteki işlemleri devam eden R.K., ilk ifadesinde terör örgütü PKK/KCK'nın özellikle kız çocukları olmak üzere çocuk kaçırma ve silahlandırma faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi. Kendi yaşlarındaki başka bir kız ile teslim olan R.K., 2 bin 286 gün sonra örgütün elinden kurtulmayı başardığını söyledi. Dağılma sürecine giren örgüt tarafından 2015 yılında Diyarbakır'da kaçırılarak Kandil bölgesine götürüldüğünü ve orada sözde savaşçı eğitimi aldığını ifade eden R.K., terör örgütünün çocuk yaştakileri Kandil ile Suriye bölgelerine gönderdiklerini dile getirdi. R.K., yurt içinde sınır ötesinde TSK'nın icra ettiği başarılı operasyonların ardından bitme noktasına gelen örgütte moralin çok düşük olduğunu, birçok örgüt mensubunun kaçmak için fırsat kolladığını anlattı. R.K., Kerkük'te bulunurken G.Ç. ile birlikte örgütten kaçmaya karar verdiklerini ve yaşadığı eziyetin 2 bin 286 gün sonra bittiği için mutlu olduğunu ifade etti.