Diyanet’ten ‘kripto para’ fetvası: Kripto paralar caiz değil

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan Alo 190 Fetva Hattı'na gelen "Kripto paralarla zekât ve fitre verilir mi?" sorusuna, "Para birimleri ülkelerin varlığını temsil eder. Ancak kripto paraların böyle bir vasfı bulunmamaktadır. Şu an için kripto paraların güvenilir ve meşru bir kullanımı olmadığından fitre ve zekât verilirken de kullanılamaz" cevabını verdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kripto paralara ilişkin, "Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Din İşleri Yüksek Kurulumuz, insanları istismar etme ihtimalinin yüksek olması münasebetiyle şu anda kullanımının caiz olmadığını düşünüyor. Soranlara bu şekilde cevap veriliyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.