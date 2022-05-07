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Giriş Tarihi: 7.5.2022 13:27 Son Güncelleme: 7.5.2022 13:29

FETÖ’yle mücadelenin öne çıkan ismine yeni görev! Ali Loğoğlu, Nevşehir İl Emniyet Müdürü oldu

HALİT TURAN HALİT TURAN
FETÖ’yle mücadelenin öne çıkan ismine yeni görev! Ali Loğoğlu, Nevşehir İl Emniyet Müdürü oldu

FETÖ'nün emniyeti ele geçirdiği dönemde kritik birimlerden sürekli uzaklaştırılan polis müdürü Ali Loğoğlu, 17-25 Aralık'tan sonra ekibiyle birlikte Konya KOM Şube Müdürlüğüne getirildikten sonra, TSK'ya sızan FETÖ üyelerinin korkulu rüyası oldu. 2'inci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettiğinde, rütbe takmayarak görevine devam eden, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmesinde de örgüt mücadelesine devam etmek için rütbesini takmayan Loğoğlu, İçişleri Bakanlığı İDAKOM Başkanlığı’nda 2 yıl görev yaptıktan sonra Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Emniyet teşkilatı ve yargının büyük bölümünü ele geçirdikten sonra, kendilerine engel olabileceğini düşündükleri binlerce kişiye, uydurma delillerle operasyon yapan FETÖ, Konya'da da Şubat 2008'de benzer bir operasyon yaptı. Malatya'da emniyet amiri rütbesiyle görev yapan Ali Loğoğlu "Doğu" hizmetini tamamlayarak Konya'ya atandıktan sonra atandığı İstihbarat ve KOM Şubelerinde çalıştırılmadı.

EKİBİYLE GELDİ, ONU UZAKLAŞTIRANLAR İSE TUTUKLANDI

Örgütün 17 Aralık kumpasıyla gerçek yüzünü göstermesinin ardından, 18 Aralık'ta görevden alınan FETÖ üyesi KOM Şube Müdürünün yerine Ali Loğoğlu atandı. Göreve başladıktan sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesini yeniden yapılandıran Loğoğlu, ekibiyle birlikte örgütün kılcal damarlarına kadar girdi.

İlk olarak "Final" operasyonunun FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkaran Loğoğlu, FETÖ üyesi başta Anadolu Atayün olmak üzere kumpas kuran polislerinin tutuklanmasını sağladı.

MAHREM YAPIYA DARBE VURDULAR

17-25 Aralık sonrasında örgütün Türkiye yapılanmasını deşifre eden Loğoğlu ve ekibi, 15 Temmuz'un ardından Konya 3. Ana Jet Üssünde görevli bir pilotun ifadelerinden yola çıkarak başlayan mahrem yapılanma soruşturmasıyla TSK'daki FETÖ yapılanmasına da darbe vurulmasını sağladı. FETÖ elebaşı Gülen'in 'Benim yatak odam' diye tanımladığı TSK'daki aralarında generallerin de bulunduğu örgüt üyelerinin kontrol edildiği mahrem yapıya peş peşe operasyonlar düzenleyen Loğoğlu ve ekibi, ordu içinde gizlenen 4 bin muvazzaf askeri deşifre etti. 14 muvazzaf asker, 6 da mahrem imam operasyonu yapan Loğoğlu, bu sırada 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 2. Sınıfa terfi etti. Ancak rütbesini takmayarak KOM Şube Müdürlüğüne devam etti.

Örgütün Almanya'da yayın yapan organlarında fotoğrafları yayınlanarak hedef haline getirilen Loğoğlu, Akıncı inkarcılarının da aralarında bulunduğu Türkiye genelinde yargılanan darbecilerin FETÖ bağlantılarını deşifre etti.

İçişleri Bakanlığının Yüksek Değerlendirme Kurulu kararları ile 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettirilen Loğoğlu, FETÖ'yle savaşa devam ederek 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesini de tebliğ etmedi.

NEVŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI

Konya'daki görevinin ardından 2020 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesiyle İçişleri Bakanlığı İstihbarat, Değerlendirme, Analiz ve Koordinasyon Merkezi'nde (İDAKOM) Başkanlık yapan Loğoğlu, yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın yerine atandı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ali Loğoğlu'nu makamında kabul etti. Vali Becel, Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğan 51 yaşındaki Ali Loğoğlu evli ve bir çocuk babası.

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FETÖ’yle mücadelenin öne çıkan ismine yeni görev! Ali Loğoğlu, Nevşehir İl Emniyet Müdürü oldu
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