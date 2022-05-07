FETÖ’yle mücadelenin öne çıkan ismine yeni görev! Ali Loğoğlu, Nevşehir İl Emniyet Müdürü oldu

MAHREM YAPIYA DARBE VURDULAR

17-25 Aralık sonrasında örgütün Türkiye yapılanmasını deşifre eden Loğoğlu ve ekibi, 15 Temmuz'un ardından Konya 3. Ana Jet Üssünde görevli bir pilotun ifadelerinden yola çıkarak başlayan mahrem yapılanma soruşturmasıyla TSK'daki FETÖ yapılanmasına da darbe vurulmasını sağladı. FETÖ elebaşı Gülen'in 'Benim yatak odam' diye tanımladığı TSK'daki aralarında generallerin de bulunduğu örgüt üyelerinin kontrol edildiği mahrem yapıya peş peşe operasyonlar düzenleyen Loğoğlu ve ekibi, ordu içinde gizlenen 4 bin muvazzaf askeri deşifre etti. 14 muvazzaf asker, 6 da mahrem imam operasyonu yapan Loğoğlu, bu sırada 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 2. Sınıfa terfi etti. Ancak rütbesini takmayarak KOM Şube Müdürlüğüne devam etti.