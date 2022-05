Onların anneler günü hasret, acı ve özlem dolu

Bir Anneler Günü daha gelip çattı. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, hem anneler hem de büyütüp yetiştirdikleri evlatları için büyük önem taşıyor. Annelerin, evlatlarının hediyeleri ve güzel dilekleriyle mutlu olduğu bu özel gün, terörün evlatlarını kendilerinden kopardığı anneler için ise buruk geçiyor. Binbir emekle büyüttükleri, göreve her gittiklerinde yüreği ağzında yolunu gözledikleri evlatlarını vatana feda eden şehit anneleri, Anneler Günü'nde şehitliklere koşup yavrularının mezarına sarılıyor, ölümü konduramadıkları evlatları sanki her an çıkıp gelecek umuduyla yaşıyor. Terör örgütünün kaçırdığı yavrularını geri almak için direnen anneler ise yarının evlatsız geçen son Anneler Günü olmasını diliyor.Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın, terör şehidi Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır, 15 Temmuz şehidi Bülent Karalı'nın annesi Aynur Karalı, terör kurbanı Nusrettin Can Çalkınsın'ın annesi Aynur Çalkınsın ve kızını PKK'nın elinden kurtarmaya çalışan Diyarbakır annesi Türkan Mutlu, Anneler Günü dolayısıyla duygularını SABAH'a anlattı.Oğlum her Anneler Günü'nde hediyeler alırdı, özel günleri asla unutmazdı. Evladım ailesine düşkündü, eşi, ablası ve bana şiirler yazardı. Mardin Nusaybin'de 2016'da şehit oldu. Görev yeri Kars'tı, 'Anneme babama Mardin'e gittiğimi söylemeyin' demişti. Ablasına 2 Haziran sabahı mesaj atmış 'Son göreve gidiyorum abla, görev bitti dönüyoruz' demiş. Ömrü bitmiş, şehadet haberi geldi. Bir oğlu var. Torunum da aynı babası gibi kahraman olmak istiyor. Özel günlerimizi asla unutmazdı, sabah erkenden arar kutlardı. Onu çok özledim.Bülent'im henüz 38 yaşındaydı, yeni iş kuracaktı. Meğer öbür dünyanın anahtarını eline alacakmış. Evladım olmadan geçen her günüm azap. Hasret ve acı dolu günleri şehitliğe giderek gidermeye çalışıyorum. Oğlum askerdeyken bile Anneler Günü hediyemi göndermişti. Bizim için özel günlerin anlamı kalmadı artık. Çocuklarım vatan aşkı ile büyüdü, o gece abisi ile gözünü kırpmadan sokağa çıktı, şehadet Bülent'ime nasip oldu. Devletimiz var olsun, sağ olsun.Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Melek yüzlü kızım melek olup ayrıldı. Şehit olması gurur verici ama acısı anlatılmaz. Evladım olmadan geçen her Anneler Günü yüreğim daha fazla yanıyor. Aybüke çok narin ve zarifti, kendisi gibi narin öğrenciler yetiştirecek, belki kendisi de anne olacaktı. Henüz 22 yaşındaydı. Evladımın geleceğini kararttılar. Evladımın hayallerini, hayatını çalanlar gün yüzü görmesinler. Anneler Günü'nü asla unutmazdı, hep o bana gelirdi, çiçekler alırdı. Şimdi ben kızıma gidiyorum.Oğlum kız arkadaşı ile otobüse binecekken PKK'lıların bombalı saldırısında 13 Mart 2016'da şehit oldu. 19 yaşında hukuk fakültesi öğrencisiydi. Yüreğimdeki yangının tarifi yok. Oğlumsuz geçen her Anneler Günü yüreğimi dağlıyor. Yaşadığım acıyı tarif edemiyorum ama Allah'ım öyle bir sabır veriyor ki o sayede ayaktayım. Evladımın mezarına rahat gidebilmek için 45 yaşımda araba sürmeyi öğrendim, ehliyet aldım. Biz her cuma oğlumla Millet Camii'nde buluşur, namaz kılardık.8 yıldır evlat hasreti çekiyorum. Ceylan'sız son Anneler Günüm olsun. Tüm Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşsun. Kızım olmadan geçirdiğim her gün gözyaşı ve acı. Allah devletimize zeval vermesin. Ciğerimi yakan PKK ve ona sırtını yaslayan HDP'nin de ciğeri yansın. CHP'nin onları desteklemesi bizi derinden üzüyor. Ben çocuğumun katil olmasını ve çocuğumun dağlarda teröristlerin elinde kalmasını istemiyorum.