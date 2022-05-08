Başkan Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı

Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, İbrahim Sadri'nin seslendirdiği, sözleri Sadri'ye ait "Hoşça Kal Anne" şiirinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

Videoda, Başkan Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan ve şehit anneleriyle çektirdiği fotoğraflar yer aldı.