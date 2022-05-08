Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine taziye

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günüde terör saldırısında şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret etti. Bağatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak şehidin babası Hakkı Bahadır ile görüştürdü. Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dilerken, Hakkı Bahadır da "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Sizi çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Sürekli dualarımızdasın" diyerek teşekkür etti. Başkan Erdoğan ayrıca Adana'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın ailesine de başsağlığı mesajı gönderdi.