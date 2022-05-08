Halil Falyalı soruşturmasında örgüt şeması ortaya çıktı

KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Mehmet Faysal Söylemez'in liderliğindeki 'Söylemez Kardeşler Organize Suç Örgütü'nün şeması ortaya çıktı. Yüzlerce ifade ve dijitallerin incelenmesi sonucunda oluşturulan örgüt şemasında, örgüt lideri Mehmet Söylemez 1 numaralı şüpheli oldu. Söylemez'in hiyerarşik olarak bir altında, cinayeti işlemek için Türkiye'den Kıbrıs'a giden ve tetiği çektiği belirlenen kardeşi Mustafa Söylemez yer aldı. 13 kişilik şemada örgüt yöneticileri Cengiz Şener, Ömer Tunç olurken, Veysel Sare, Musa Çiçek, Abdurrahman Çelik, Ender Yıldız, Yusuf Güneş, Cemil Önal ise örgüt üyesi olarak örgüt şemasında yer aldı. İsmi suç örgütü lideri Sedat Peker'le anılan ve eski Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın akrabası Metin Süs ve Ahmet Naim Memiş ise örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına hareket eden isimler olarak kendilerine şemada yer buldu.