Jandarma’da 7 bin FETÖ’cü deşifre oldu

Yürütülen soruşturmalar kapsamında tespit edilen 5 bin 152 şüpheliden jandarmaya sızdırılan askerler mahrem abilik yapan 837 şüpheli ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan 443 kişi gözaltına alındı. Bin 280 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 7 bin 7 örgüt üyesi deşifre oldu.

4 YILDA ÇÖZÜLDÜ

FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişiminden iki ay sonra İstanbul'da jandarma mahrem yapılanmasının Marmara Bölge İmamlığını yapan Nihat Keskin, evine baskın yapıldığı sırada yangın merdiveni boşluğundaki çöp kutusuna flaş bellek ile SD kart attı. Çöpte ele geçirilen dijital bellekler, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyetin Siber ve Terör Daire Başkanlıkları tarafından oluşturulan siber uzmanları tarafından tam 4 yıl sonra çözüldü.

5 BİNDEN FAZLA İSİM DEŞİFRE OLDU

Özel programlarla şifrelenen disklerin yanlış şifre girildiğinde içerisindeki verileri sildiği belirlenirken, siber uzmanları kartların şifrelerini kırmayı başardı. Halen veriler üzerinde inceleme sürerken, kartlardan çıkan veriler FETÖ'nün mahrem yapısına darbe vurdu. Dijital verilerden aralarında aktif görevlilerinde bulunduğu 4 bin jandarma personeli ile binden fazla mahrem imam deşifre oldu.