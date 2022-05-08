Onlarınki kan değil sevgi bağı kalpten anneler

Yasemin, Serpil ve Sariye, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 'Koruyucu aile projesi' ile yıllarıdır özlemini çektikleri annelik duygusuna kavuşan koruyucu annelerden sadece üçü. Serpil ve Sariye Hanım, engelli çocuklara annelik yapıyor. Serpil Hanım görme engelli kızı için "Ben onun görmeyen gözüyüm, Özge de benim eksik kalan diğer yanım" diye hitap ediyor.Hiç evlenmemiş olmasına karşın annelik duygusunu tatmak isteyen Sariye Hanım da zihinsel ve bedensel engelli Elif'i ailesine katarak sevgisiyle onu iyileştirmiş. Doktorların "Tıbben anne olman imkânsız" dediği Yasemin Hanım ise koruyucu anne olduktan sonra kendi evladını da kucağına almış. Kalpten anne olan bu üç anne, Anneler Günü'nde hikâyelerini SABAH ile paylaştı.2 yıl önce koruyucu aile olmaya kararverdik. 15 günlük bebek olan oğlumuzMelikşah'ı aldık. Oğlum 6 aylıkken benhamile kaldım. Oğlum 2, kızım 1 yaşınagirecek. Koruyucu aile projesi iyi kivar. Bana annelik duygusunu koruyucuannesi olduğum oğlum tattırdı. Busevginin tarifi yok, yaşamayan bilemez.Anne olmak için kan bağına gerekyok. Doğurmakla anne olunmayacağınıöğrendim. Anneler Günü ikiçocuğumun da varlığına şükretmekdemek. EskidenAnneler Günü benimkara günümdü, şimdien mutlu günüm.Melikşah'la hiçaçmayacakçiçekler açtıyüreğimde.Kız kardeşim bendenönce koruyucu aile olmuştu.Ben de Elif'in annesi olduğumdazihinsel ve bedensel engeli vardı,hiç yürüyemiyordu. Elif'im ailemekatıldığında 2 yaşındaydı. Gecemigündüzüme kattım, kendimi evladımaadadım. Kemik suları kaynattım,çorbalar hazırladım, bacaklarınazeytinyağı ile masaj yaptım.Sevgi ve şefkatle Elif 3 ayda yürüdü.Zihinsel engeli yüzde 80'di,şimdilerde yüzde 20'ye düştü.Raporunu yeniledik, biryıl daha özel eğitimegiderse yeter dediler.Benim deartık 'AnnelerGünün kutluolsun'diyecekkızımvar.Bu duygununtarifi yok, anlatılmaz yaşanır. KızımÖzge görme engelli. Ben onun görmeyengözleri oldum. O da benim eksikyanlarımı tamamlayanım oldu. Her doğurananne olmuyor, kalbinde o çocuğu yaşatan,büyüten tam anlamıyla anne oluyor.