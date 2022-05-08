Şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı

Adana'nınKozan ilçesinde otomobil ile askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar için Adana'da tören düzenlendi. Eşinin tabutuna sarılan ve fotoğrafını öpen Kübra Dündar, "Aşkım beni bırakıp nereye gidiyorsun? Bak ben buradayım" diyerek gözyaşı dökerken, oğlunun naaşı cenaze aracına konulurken şehit annesi Sultan Dündar asker selamı verdi. Şehidin cenazesi askeri helikopterle memleketi Yozgat'a götürüldü.