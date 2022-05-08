Terör yıktı devlet onardı

Diyarbakır'da farklı dinlerin bir arada yaşadığı tarihi Sur ilçesinde, 7 yıl önceki hendek olaylarında ağır hasar gördükten sonra onarılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde dün tarihi bir gün yaşandı. PKK yandaşlarının el yapımı patlayıcılarla tahrip ettiği 3 bin 769 metrekare alana sahip kilise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Sur İhya Projesi" kapsamında onarıldı.Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 34 milyon lira ödenekle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce restorasyonu yapılan tarihi yapı, adeta küllerinden yeniden doğdu.Çok titiz bir çalışmayla aslına uygun bir şekilde restorasyonu tamamlanan kilise ibadete hazır hale getirildi. 16. yüzyılda inşa edilen kilisenin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 85. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Partili Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Sur Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi ile yurt içi ve yurt dışından Ermeni cemaatine mensup vatandaşlar da katıldı.Sur ilçemizde zalimörgüt tarafından hem evler, hemtarihi yerler ve ibadetlerimiz ağırtahrip edildi. Yapılan operasyondansonra bölgemizin ihyası içinçalışmalar başladı. 6 mahallede evler yapıldı,vatandaşlara teslim edildi. Bölgedeki tarihiyerler, ibadethaneler onarıldı. Bunlardan birisibu kilisemizdi. Surp Giragos da Türkiye'ninen titiz yapılan restorasyon çalışmalarıylaonarıldı ve ibadete hazır hale getirildi.Diyarbakır, birçok kıymetliyapıya da ev sahipliği yapmaktadır.Bu yapılar arasındaSurp Giragos Ermeni ve MarPetyun Keldani kiliseleri deönemli bir yer tutmaktadır.Kültürel mirasımızın önemlihazinelerinden olan bu ikiyapı, şehrin huzur ve barışınagölge düşürmek isteyen terörgrupları tarafından hedef alınaraktahrip edilmişti. Bugünaçılışını gerçekleştirdiğimizSurp Giragos Ermeni ve MarPetyun Keldani kiliselerininrestorasyonları da bu sorumlulukanlayışı çerçevesindegerçekleştirildi.Bakanlıködeneğiyle kilisemiz yenidenaslına uygun onarıldı. BaşkanErdoğan'ın sağlığı için Ermenihalkı her daim duacıdır, sevgilerimizive saygılarımızı sunuyorum.Bugün Ermeni halkıiçin bir bayramdır. Anadolu'dadiğer Ermeni kiliselerinin deonarılması hususunda devletimizingereken desteği sunacağıinancındayız. Türkiye'ye deyakışan budur. Bu kilise ibadetinyanında kültür ve turizmede katkı sunacaktır.