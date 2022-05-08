Terör yıktı devlet onardı

Diyarbakır'da farklı dinlerin bir arada yaşadığı tarihi Sur ilçesinde, 7 yıl önceki hendek olaylarında ağır hasar gördükten sonra onarılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde dün tarihi bir gün yaşandı. PKK yandaşlarının el yapımı patlayıcılarla tahrip ettiği 3 bin 769 metrekare alana sahip kilise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Sur İhya Projesi" kapsamında onarıldı.
Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 34 milyon lira ödenekle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce restorasyonu yapılan tarihi yapı, adeta küllerinden yeniden doğdu.
Çok titiz bir çalışmayla aslına uygun bir şekilde restorasyonu tamamlanan kilise ibadete hazır hale getirildi. 16. yüzyılda inşa edilen kilisenin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 85. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Partili Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Sur Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi ile yurt içi ve yurt dışından Ermeni cemaatine mensup vatandaşlar da katıldı.
EN TİTİZ RESTORASYON
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu:
Sur ilçemizde zalim
örgüt tarafından hem evler, hem
tarihi yerler ve ibadetlerimiz ağır
tahrip edildi. Yapılan operasyondan
sonra bölgemizin ihyası için
çalışmalar başladı. 6 mahallede evler yapıldı,
vatandaşlara teslim edildi. Bölgedeki tarihi
yerler, ibadethaneler onarıldı. Bunlardan birisi
bu kilisemizdi. Surp Giragos da Türkiye'nin
en titiz yapılan restorasyon çalışmalarıyla
onarıldı ve ibadete hazır hale getirildi.
HUZUR VE BARIŞI HEDEF ALDILAR
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
Diyarbakır, birçok kıymetli
yapıya da ev sahipliği yapmaktadır.
Bu yapılar arasında
Surp Giragos Ermeni ve Mar
Petyun Keldani kiliseleri de
önemli bir yer tutmaktadır.
Kültürel mirasımızın önemli
hazinelerinden olan bu iki
yapı, şehrin huzur ve barışına
gölge düşürmek isteyen terör
grupları tarafından hedef alınarak
tahrip edilmişti. Bugün
açılışını gerçekleştirdiğimiz
Surp Giragos Ermeni ve Mar
Petyun Keldani kiliselerinin
restorasyonları da bu sorumluluk
anlayışı çerçevesinde
gerçekleştirildi.
'TÜRKİYE KENDİNE YAKIŞANI YAPTI'
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan:
Bakanlık
ödeneğiyle kilisemiz yeniden
aslına uygun onarıldı. Başkan
Erdoğan'ın sağlığı için Ermeni
halkı her daim duacıdır, sevgilerimizi
ve saygılarımızı sunuyorum.
Bugün Ermeni halkı
için bir bayramdır. Anadolu'da
diğer Ermeni kiliselerinin de
onarılması hususunda devletimizin
gereken desteği sunacağı
inancındayız. Türkiye'ye de
yakışan budur. Bu kilise ibadetin
yanında kültür ve turizme
de katkı sunacaktır.