AK Partili Kurtulmuş: Göçmen meselesini elverişli politikalar kullanarak çözeceğiz

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ GÜVENLİ VE GÖNÜLLÜ BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNECEKLERDİR"

Suriyelilerin kendi ülkelerine sağ salim dönebilmeleri için tüm projelerin hazırlandığını söyleyen Kurtulmuş, "Son günlerde Türkiye'de de göçmen meselesi ve Türkiye'deki buraya gelmiş olan kardeşlerimiz üzerinden bazı yanlış algılar ve operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Çok açık söylemek isterim, 'Bülbülü altın kafese koymuşlar, illa vatanım vatanım' demiş. Hiç kimse hangi şart içerisinde olursa olsun ülkesini, evini ve ailesini terk ederek başka bilmediği bir ülke ve bilmediği bir hayata doğru göç etmek istemez. Ama bugün burada ifade ettiğim iç çatışmalar, savaşlar, terör örgütleri maalesef sadece bizi değil dünyanın dört bir tarafını etkiliyor. Böylelikle büyük bir göçmen krizi dünyanın önemli sorunlarından ve sonuçlarından biri haline geliyor. Biz diğerleri gibi yabancı düşmanlığı üzerinden bu konuya bakamayız. Çünkü biz insanlara Hazreti Ali efendimizin bize tavsiye ettiği üzere yaradılışta eş, Müslümanları da dinde kardeş olarak biliriz. Göçmen meselesi üzerinden tarihi boyunca, kuruluşundan bu yana bir devlet olarak ayağa kalkışından bu yana Müslüman bir devlet olarak büyük bir medeniyet beşiği olan ülkemizde hiçbir zaman yabancı düşmanlığı olmamış, hiçbir zaman ötekileştirme olmamış, hiçbir zaman insana hazreti insan gözünün dışında bakılmamıştır, bakılmayacaktır. Bu göçmen meselesini de inşallah artan ırkçılığın, gelişen faşizmin bir aracı haline döndürmeden makul ve gerçekten elverişli politikalar kullanarak çözeceğiz. Türkiye'de olan ve sayıları abartılı bir şekilde ortaya konulan Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere göçmen kardeşlerimizin kendi ülkelerine sağ salim dönebilmeleri için tüm projeler yapılıyor. Suriyeli kardeşlerimiz hayatta kalmak için kaçtıkları bombalardan, kimyasal silahlardan kaçtıkları Suriye'ye inşallah orada emniyet ve selamet sağlanır sağlanmaz güvenli ve gönüllü bir şekilde geri döneceklerdir" şeklinde konuştu.