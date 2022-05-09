Aybüke’nin annesine ziyaret

KARABÜK Safranbolu'da ilçe milli eğitim müdürü Hasan Gümüş, anneler günü dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti. Anne Yalçın'a çiçek verip gününü kutlayan Gümüş, feragat ve fedakârlığın timsali olan annelerin hayatları boyunca rehberleri, eğitimcileri ve zorlu hayat yolculuklarında kutup yıldızları olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Yalçın da kendilerini unutmayanlara teşekkür etti.