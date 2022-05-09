Ermeni kilisesinde 7 yıl sonra ilk ayin

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hendek olayları sırasında hasar görmesi nedeniyle restorasyonu yapılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde 7 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. Çok sayıda Ermeni cemaati üyelerinin katıldığı ayini, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti. 650 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan "Sur İhya Projesi" kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 34 milyon lira harcanarak restore edilmişti.