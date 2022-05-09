İşte mülteci provokasyonunun belgeleri… 5 yalan, 5 gerçek!

VAN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada ise videoyla ilgili olarak şunlar söylendi:

"03 Mayıs 2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşımlar ile ilgili olarak;

Yapılan araştırmada paylaşıma konu olan görüntülerin geçtiğimiz yıl 04.05.2021 tarihinde @rusentakva isimli twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldığı ve İran İslam Cumhuriyeti topraklarında çekilmiş olduğu tespit edilmiştir.

Farklı tarih, lokasyon ve kişilere ait görüntülerin sınır hattında alınan tedbirlere bağlı olarak ülkeye giriş teşebbüslerinin engellenmesi sonucunda, göçmen kaçakçıları tarafından reklam amaçlı paylaşıldığı, anlaşılmaktadır.

Bahse konu görüntüler üzerinden idareyi yıpratmak adına yapılan bir kısım kasıtlı paylaşımlar, düzensiz göçle mücadeleye zarar verdiği gibi göçmen kaçakçılarının bu yöndeki faaliyetlerine katkı sunmaktadır.

Sınırlarımıza yönelik düzensiz göç hareketlerinin engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız Askeri Hudut Birlikleri, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatları ile Güvenlik Korucuları İHA/SİHA'lar dahil olmak üzere teknolojinin sağladığı tüm imkanları kullanılarak koordine içinde kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.

Güvenlik birimlerimizce 2022 yılı içerisinde illegal yollarla ülkemize girmeye çalışan toplam 37.066 düzensiz göçmen engellenmiştir. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 294 araca el konulmuş ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 708 organizatör yakalanmıştır. Yakalanan Organizatörler hakkında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir.

Nitekim defaatle ifade edildiği gibi illegal yollarla ülkemize giriş yaptığı tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine ya da üçüncü ülkelere sınır dışı işlemleri devam etmektedir."