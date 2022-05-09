SON DAKİKA: Alparslan Kuytul gözaltına alındı!

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın yöneticiliğini de yapan iş adamı Koray Sarısaçlı kaçırılmış, 13 gün rehin tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı. Sarısaçlı Adana'da Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadesinde, 13 gün boyunca işkence gördüğünü, yaklaşık 7 milyon dolarlık senedin zorla imzalattırıldığını, ailesi ile tehdit edildiği iddiasında bulunmuştu.

ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'u gözaltına aldı. Kuytul'un Koray Sarısaçlı isimli iş adamının kaçırılması ve yağma edilmesi olayı ile ilgili olarak, hürriyetten tahdit, gasp, adam yaralamaya azmettirmek suçlamaları ile gözaltına alındığı öğrenildi.