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Giriş Tarihi: 9.5.2022 09:47 Son Güncelleme: 9.5.2022 10:09

SON DAKİKA: Alparslan Kuytul gözaltına alındı!

HALİT TURAN HALİT TURAN
SON DAKİKA: Alparslan Kuytul gözaltına alındı!

Son dakika haberine göre; Adana’da iş adamı Koray Sarısaçlı’nın kaçırıldıktan sonra 13 gün boyunca işkence görmesi ve zorla 7 milyon dolarlık senet imzalattırılması iddiasıyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Furkan Vakfı Kurucusu  Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Kuytul’un Koray Sarısaçlı’nın kaçırılması ve yağma edilmesi olayı ile ilgili olarak, hürriyetten tahdit, gasp, adam yaralamaya azmettirmek suçlamaları ile gözaltına alındığı öğrenildi.

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın yöneticiliğini de yapan iş adamı Koray Sarısaçlı kaçırılmış, 13 gün rehin tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı. Sarısaçlı Adana'da Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadesinde, 13 gün boyunca işkence gördüğünü, yaklaşık 7 milyon dolarlık senedin zorla imzalattırıldığını, ailesi ile tehdit edildiği iddiasında bulunmuştu.

ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'u gözaltına aldı. Kuytul'un Koray Sarısaçlı isimli iş adamının kaçırılması ve yağma edilmesi olayı ile ilgili olarak, hürriyetten tahdit, gasp, adam yaralamaya azmettirmek suçlamaları ile gözaltına alındığı öğrenildi.

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SON DAKİKA: Alparslan Kuytul gözaltına alındı!
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