Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Milyonların gözü kabine toplantısında! Kabine toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak
Giriş Tarihi: 9.5.2022 07:07

SON DAKİKA | Milyonların gözü kabine toplantısında! Kabine toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak

SON DAKİKA | Milyonların gözü kabine toplantısında! Kabine toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor. Kritik toplantıda 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor. Öte yandan ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından ulusa seslenecek...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik konularla Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor. Suriyeli sığınmacılar, ekonomik gelişmeler, terör operasyonları ve Rusya-Ukrayna savaşının gündeme geleceği toplantı sonrası Başkan Erdoğan ulusa seslenecek.

İşte kritik Kabine toplantısında ele alınacak konular...

SIĞINMACILAR KONUSU
Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

EKONOMİK GELİŞMELER
Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

TERÖR OPERASYONLARI
Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA | Milyonların gözü kabine toplantısında! Kabine toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak
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