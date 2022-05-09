SON DAKİKA | Milyonların gözü kabine toplantısında! Kabine toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik konularla Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor. Suriyeli sığınmacılar, ekonomik gelişmeler, terör operasyonları ve Rusya-Ukrayna savaşının gündeme geleceği toplantı sonrası Başkan Erdoğan ulusa seslenecek.
İşte kritik Kabine toplantısında ele alınacak konular...
SIĞINMACILAR KONUSU
Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.
Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.