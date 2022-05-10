Adı polis karakoluna verilen 15 Temmuz Şehidi Ferhat Koç’un annesi: “Oğlumun cennette düğününün yapıldığını hissettim”

15 Temmuz darbe girişiminde en çok kaybın verildiği yerlerden biri olan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda nöbetteyken Gölbaşı'ndaki ilk bombalı saldırıda şehit olan Tokatlı Özel Harekât Polisi Ferhat Koç'un ismi törenle, Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne verildi. Törene Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şehidin annesi Necla ve babası Mustafa Koç, il protokolü, EGM'den gelen heyet ve Şehit aileleri katıldı. Törenle, Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne, 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Ferhat Koç'un ismi verildi.

DAMATLIĞINI GİYEMEDİ AMA BUGÜN OĞLUMUN DÜĞÜN GÜNÜ

Şehit Ferhat Koç'un annesi Necla Koç, "Şehit annesi olmaktan çok gururluyum. Şuan da daha çok gururluyum. Benim oğlum değerliydi, değerine değer kattı. Vatan sağolsun. Vatansız millet olmaz. Benim oğlum görevini çok severdi. Görevine aşıktı. İşyerine yetişemem diye arkadaşının evine misafir olarak gidiyordu. Son görevine de sabah gitmişti, akşam gelecekti. Sabah da damatlığını alacaktı. Okula gidiyordu. 'Çorum'a nişanlıma zaman ayırayım ayıp olmasın' diyordu. Tekrar akşam nöbete vardı damatlığını alamadı, düğününü göremedi ama ben onun düğünün olduğunu cennette, hissettim Elhamdülillah. Ben oğlumdan razıyım, Rabbim de razı olsun. Sütüm helal olsun. Bugün oğlumun düğün günü, bugün benim düğün günüm. Ne mutlu bize, Ne mutlu Türk'üm diyene! Bizi kimse yıkamaz" dedi.

Şehidin babası Mustafa Koç ise duygusal anlar yaşayarak, "Ben hissediyorum ki şuan Ferhat bizi izliyor. Hoş geldin paşam, hoş geldin yavrum" ifadelerini kullandı.