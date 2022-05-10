Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar SABAH’a konuştu: O huduttan kuş uçmaz

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok şunları aktardı: Hafta sonu Hatay'da Suriye sınırının sıfır noktasındaydım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Suriye hududunda alınan tedbirleri yerinde inceleme fırsatı buldum.

Sucu Karakolu'nda konuştuğum, sohbet ettiğim tüm askerler, başarılı sınır ötesi operasyonların verdiği moralle son derece motiveler. Ancak sınırların kontrolsüz noktalar olduğu yönündeki manipülasyon biraz canlarını sıkmış görünüyor. Bu yüzden büyük bir heyecanla huduttaki son teknolojiyle kademe kademe inşa edilmiş tedbirleri anlatıyorlar.

Önce sınırımız boyunca uzanan 276 km'lik tel örgülü aşılmaz bir duvar, ardından çukur, dikenli tel... Hat boyunca zırhlı araçlar sürekli devriyede... Nöbetçilerin yanı sıra insansız hava araçları ve gece görüş kameraları da devamlı kayıtta. Gün boyu süren gözlemlerim sonucunda şunu net olarak söyleyebilirim: "Hudutlar kevgire döndü" iddialarının gerçekle uzaktan yakından hiç ilgisi yok. Tek tük geçişler mutlaka oluyordur. Ancak kontrolsüz geçişlerin yaşandığı ilk dönemlerden kafamıza kazınan görüntülerin şu an sınırda yaşanması imkânsız.

İnsan haliyle hudutlarımızın hiç olmadığı kadar kontrollü bir hale getirildiği şu günlerde, eski görüntülerle Türkiye sınırlarını güvenliksiz göstermeye çalışan siyasilerin amacı ne diye merak ediyor.