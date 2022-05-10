Son dakika: Stokçuluğa hapis cezası artırılıyor! Bakan Bozdağ duyurdu...

Stokçuluk ve fiyatları etkilemeyle ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Bu tür suçlara verilen cezaları caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz. Ayrıca, üretim maliyetlerini dengeleyerek arzı arttırmaya ve böylece fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik hazırlıklar yürütüyoruz. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme politikamızın başarıya ulaşacağından asla şüphe etmiyoruz." diye konuşmuştu.