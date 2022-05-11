Dağda çakal kalmamış, hepsi siyasete kapılandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bayramda Karadeniz turuna çıkıp Trabzon ve Rize'de belediye bütçesiyle dar katılımlı mitingler düzenlemesi, ortamı tekrar kızıştırmış, 6+1 formatlı masaya baskı kurmuştur. Otobüse doldurduğu gazetecilerle bu belediye başkanı nereye gidiyor? Hangi gizli ve siyasi gündemlerin peşinden sürükleniyor?" dedi. Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:Kılıçdaroğlu'nun aday olma iştahı, aday gösterilme isteği her seferinde yeni bir karşı duruşla kırılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bizatihi kendi geçmişiyle, mirasına konduğu tarihi birikimle, dahası aziz Atatürk'ün tam bağımsızlık idealiyle tenakuz halindedir. Öyle bir zaman aralığındayız ki maalesef dağda çakal, ormanda tilki kalmamış, hepsi siyasetin sağ ve sol kanadına kapılanmıştır.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bayramda Karadeniz turuna çıkıp Trabzon ve Rize'de belediye bütçesiyle dar katılımlı mitingler düzenlemesi, ortamı tekrar kızıştırmış, 6+1 formatlı masaya baskı kurmuştur. Otobüse doldurduğu gazetecilerle bu belediye başkanı nereye gidiyor? Hangi gizli ve siyasi gündemlerin peşinden sürükleniyor? Doğrusunu isterseniz biz de merak içindeyiz, İstanbul'un şehremini bayram günlerinde Karadeniz'de ne aramıştır? İstanbul'u yüzüstü bırakıp gitmesi siyasi ahlakın neresine sığmıştır? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şayet cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysa, dış bağlantılı bir talimat veya tembihat almışsa, karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin. Etsin ki biz de ona göre muamele, ona göre mukabele edelim.Bizim tespitimiz nettir ve o da şudur: İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zillet, böylesi bir hezimet ne görmüş ne de yaşamıştır. Asıl vız gelecek tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur ve iradesi de ipoteklidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, emanetine tevdi edilen göreve layık olmadığını defalarca ispatlamıştır. İstanbul ziyan edilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, bayramda bol yıldızlı otellerde tatil keyfi sürerken neşeni kaçıran, seni karamsarlığa iten asıl sebep İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında oturan zattan başkası olmadığını artık çocuklar bile duymuştur.ANADOLU coğrafyasına mühür vuran aziz millet varlığının demografik özellikleri, sosyal dokusu, kültürel müktesebatı korunmalıdır. Bunlara titizlik gösteriyorken, yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı teşvik eden boyunduruk altındaki çevrelerin söz, yazı, açıklama ve şedit tuzaklarına da azami derecede uyanık olmak şarttır. Hiçbir sığınmacıyı, hiçbir masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz, böylesi bir vahşete ortak olamayız.BİZİMOsmanlarımız bize sonuna kadar yeter. Türk düşmanlarının Osmanlarına, onlara omuz verenlere, onlarla işbirliği yapanlara ruhumuzla karşı durmaya, şuurumuzla karşı çıkmaya, hesaplarını bozmaya muktediriz. Bizim Osmanlarımız soyludur, dualıdır, vatanseverdir. Onların Kavalalı Osman'ı da Türkiye'nin sabıkalı düşmanıdır.