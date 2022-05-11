‘Gurmet’ kod adlı Metin Gülcan’ın tahliyesine itiraz

Ankara TEM Şubesi'nin soruşturması çerçevesinde DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan'ın 'Siyasi casusluk' yaptığı belirlenmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Gürcan, uzun süre fiziki ve teknik takibe alınmış ve yurt dışı bağlantılarına siyasi bilgi sızdırdığının tespitinin ardından İstanbul Bakırköy'deki evinde gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan iddianame hazırlanmış, hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada yargılama konusu devletin gizli kalması gereken bilgilerini içerdiği gerekçesiyle CMK'nın ilgili maddesi gereğince duruşmaları kapalı görme kararı verdi. Kapılı görülen ikinci duruşmada DEVA Partili Metin Gürcan, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin tahliye kararına itiraz etti.