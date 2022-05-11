İtirazı reddedildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hapis cezalarına çarptırılarak tutuklanmalarına karar verilen Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'in avukatları, bir üst mahkemeye dilekçe sunarak müvekkilleri hakkındaki tutuklama kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren 14. Ağır Ceza Mahkemesi, talebin oybirliğiyle reddine karar verdi. Kararda, sanıkların tutuklanmaları kararında usul ve yasaya aykırı bir husus bulunmadığı kaydedildi.