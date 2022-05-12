6 benzemez ittifakını sandığa gömeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:"Niyet hayır, akıbet hayır" deyişine gönülden inanan insanlarız. Muhalefet diye karşımıza dikilenler, bizim bir şey yapmamıza gerek kalmadan kendilerini ifşa etmeye başladılar. Masa diye kurdukları 6 benzemez ittifakı, daha seçimleri bile görmeden zangır zangır titremeye, sağından solundan dökülmeye başladı. Ortak aday belirleme dirayetini bile gösteremeyenlerin, hiçbir kritik meselede kararlı tutum ortaya koyamayacaklarını görmek için allame olmaya gerek yok.Kimi çıkıyor, ülkemizin iftihar vesilesi eserlerine, hizmetlere sataşıyor. Kimi çıkıyor, vatandaşlarımızın inanç özgürlüklerine, eğitim ve kıyafet haklarına dil uzatıyor. Bunlar cambaz. Sürekli kılık kıyafetle savaşmışlardır. Ama şimdi bakıyorsunuz, bunlar vitrin için bazı siparişler de veriyorlar. Ve bu siparişleri de vitrinlerde sergiliyorlar. Ya biz sizin ne olduğunuzu biliyoruz. Siz bir gün rozet takarsınız, öbür gün o hanım kardeşimizin rozetini söker alırsınız.Kimi çıkıyor, sığınmacı düşmanlığı üzerinden nefret suçları işliyor. Kimi çıkıyor, artık gizleyemediği kibriyle, nobranlığıyla, hırsıyla herkesi ötekileştiriyor, herkese parmak sallıyor. Kimi çıkıyor, kifayetsizliğini, kabiliyetsizliğini, zihninin ve kalbinin boşluğunu başkalarına suç atarak gizlemeye çalışıyor. Kimi çıkıyor, siyasi ve ekonomik krizlerin ateşiyle yanan dünyada ülkemizin verdiği mücadeleye köstek oluyor. Kimi çıkıyor, mumu yatsıya kadar yanmayan, tiyatrovari gösterilerle sahte gündemler oluşturmanın peşine düşüyor.Bunlar Türkiye'yi yeniden tek parti faşizmi utancına geri döndürmek, zulmü, yokluğu, yoksulluğu, sefaleti hortlatmak için kavga etmeye geliyor. Bunlar ülkemizin başını bölgesinde ve dünyada eğecek kepazelikler sergilemeye geliyor. Velhasıl bunlar yeniden milletin başına bela olmaya geliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Milletimize sözümüz var. Bunların o yılan dillerinin, riyakâr yüzlerinin, sahte söylemlerinin ardındaki gerçek karakterlerini, gerçek niyetlerini göstererek 20 yıldır hep yaptığımız gibi tamamını da Allah'ın izniyle hep birlikte sandığa gömeceğiz.Muhacir ve ensar kültürünü bilerek yetiştik. Onun için 'Ölümden ölüm beğen' diyenlerin kovduğu ve ülkelerinden kaçıp bize sığınan kardeşlerimizi korumaya devam edeceğiz. Kendi geri dönmek isteyenler olduğu zaman onlar geri dönecek. Ama biz asla onları Boraltan Köprüsü'nde olduğu gibi düşmana teslim etmeyiz. Bay Kemal bunu böyle bilesin. Boraltan Köprüsü'nde ne demiş, o kardeşlerimiz o zaman? 'Siz bizi bu Ermenilere teslim etmeseydiniz de bizi siz öldürseydiniz' demişler. Aynı zihniyet. Şimdi de bunlar yine aynısını yapıyorlar. Biz bu görevde olduğumuz sürece Bay Kemal, yandaşların da dahil hepinize sesleniyorum, kardeşlerimizi asla geri itmeyeceğiz. Bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz.ekonomideki sarsıntıların olumsuzluklarıyla yüzleşildi. Biz bugüne kadar milletimize asla yalan söylemedik, başaramadığımız işlere de kılıf uydurmadık. Karşımızdaki tablonun insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Buna karşı birkaç ayaklı program yürütüyoruz. Halihazırda yaşadığımız sıkıntıların hiçbiri çözümsüz değildir, kalıcı değildir. Milletimizden muhalefetin yalan ve iftira furyasına aldırmadan bize güvenmesini istiyorum. Asırlık meseleleri nasıl çözdüysek bugünkü sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Çünkü biz, bu ülkeye, bu vatana, bu millete sevdalıyız.seçimleri Türkiye için önemli. Türkiye'nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, 2023 seçimlerinde yapılacak tercihe bağlı. 2023 seçimleri de hem ülkemizin AK Parti hükümetleri dönemindeki kazanımlarının bir muhasebesi hem de 2053 vizyonumuzun habercisi olarak siyasi tarihimize nakşedilecektir. Cumhur İttifakı olarak Meclis'teki yasama gücümüzle, Cumhurbaşkanlığı olarak yürütme gücümüzle, parti teşkilatları olarak siyasetteki gücümüzle ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız, gençlerimize 2053 vizyonunu da emanet edeceğiz.oldu, ülkemizin vizyon projelerini engellemeye çalışan bürokratik oligarşiyle kavga ettik. Gün oldu, Türkiye'yi tapulu mülkü görüp insanımıza tepeden bakan 'kömürcü, makarnacı' diyerek milletimizi aşağılayan elitist zihniyetle de kavga ettik. Milletin ortak değerlerini oluşturan inanç ve kültür adına Türkiye'yi kalkındırmak için gerektiğinde 7 düvelle kavga ettik. Sende öyle bir şey hayatta olmadı ki Bay Kemal. Biz kavga ettik, biz. Sen edemezsin. 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda 'Haberim olsaydı ben de beklerdim' diyor. Sen FETÖ'cülerin desteğiyle gittin. Ürkek, korkak, pısırık, zavallı biris