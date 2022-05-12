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Giriş Tarihi: 13.5.2022 01:09

Ankara Üniversitesinde “inek duası” skandalı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Ankara Üniversitesinde “inek duası” skandalı

Ankara Üniversitesinde düzenli olarak gerçekleştirilen “inek bayramı” etkinliği kapsamında milli ve manevi değerler hedef alınmaya devam ediyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde çekilen görüntülerde, “inek bayramı” adıyla her yıl düzenlenen şenlik kapsamında, sarık ve cübbe giyerek kürsüye çıkan bir öğrenci, Müslümanların değerleriyle dalga geçti.

İmam rolüyle sahneye çıkan provokatörlere üniversitede bulunan Müslüman öğrenciler tarafından tepki gösterildi. Sahnedeki provokatöre tepki gösteren öğrenciler, "Hadsizler, kimsiniz siz" ifadeleriyle sahnedeki terbiyesizliği sonlandırmaya çalıştı. Tüm bunlar yaşanırken fakülte dekanı da sahnede olanlara tepki göstererek salonu terk etti.
Bunun üzerine salonda bulunan güvenlikler, sahnede yaşananlara tepki gösteren Müslüman öğrencileri salondan çıkardı.

MAHKEME BERAAT VERDİ
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yaşanan bu olay, akıllara 2016 yılındaki aynı skandalı getirdi.2016 yılındaki skandal etkinlik mahkemeye taşınmış, sözde "inek duası"nı okuyan ve şu anda Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu yedek üyesi olan Mehmet Can Tan hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan dava açılmıştı. Mahkeme, Tan'ın beraatine karar vermiş ve istinaf da itirazı reddederek mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

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Ankara Üniversitesinde “inek duası” skandalı
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