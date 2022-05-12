Ankara Üniversitesinde “inek duası” skandalı

İmam rolüyle sahneye çıkan provokatörlere üniversitede bulunan Müslüman öğrenciler tarafından tepki gösterildi. Sahnedeki provokatöre tepki gösteren öğrenciler, "Hadsizler, kimsiniz siz" ifadeleriyle sahnedeki terbiyesizliği sonlandırmaya çalıştı. Tüm bunlar yaşanırken fakülte dekanı da sahnede olanlara tepki göstererek salonu terk etti.

Bunun üzerine salonda bulunan güvenlikler, sahnede yaşananlara tepki gösteren Müslüman öğrencileri salondan çıkardı.

MAHKEME BERAAT VERDİ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yaşanan bu olay, akıllara 2016 yılındaki aynı skandalı getirdi.2016 yılındaki skandal etkinlik mahkemeye taşınmış, sözde "inek duası"nı okuyan ve şu anda Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu yedek üyesi olan Mehmet Can Tan hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan dava açılmıştı. Mahkeme, Tan'ın beraatine karar vermiş ve istinaf da itirazı reddederek mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.