Adana korkunç olay: CHP’li belediyenin sorumsuzluğu Atabey’i öldürüyordu!



'BELEDİYE ÖNLEM ALMAMIŞ'



Atabey'in tedavisi sürerken, baba Fatih Eryürekli, CHP'li Belediye Başkanı Hülya Erdem'e tepki göstererek, "Böyle güzellik yarışması mı olur? Yarışmaya katılan köpekleri rastgele bağlamışlar, ne bir tedbir ne de bir önlem var? Köpeklerin ağzında koruma bile yok. Oğlumun yüzünde ağır hasar oluştu. Geçmiş olsun bile demediler" dedi.