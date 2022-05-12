Deva Partili Gürcan’ın tahliyesine itiraz

BİR yabancı istihbarat servisinin yazışmasında 'Gurmet' kod adıyla bahsedilen Deva Partili Metin Gürcan, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yargılandığı davanın duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin tahliye kararına itiraz etti. Fiziki ve teknik takibe alınan Gürcan'ın yurt dışı bağlantılarına siyasi bilgi sızdırdığı tespit edilmiş ve İstanbul Bakırköy'deki evinde gözaltına alınmıştı.