Gazeteci Şirin Ebu Akile’nin İsrail tarafından öldürülmesi konsolosluk önünde protesto edildi

Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera Arapça servis muhabiri Şirin Ebu Akile, haber amaçlı bulunduğu İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına düzenledikleri baskını sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
İSRAİL ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI
Türkiye'deki Filistinli Basın Mensupları Birliği üyeleri, Akile'nin öldürülmesini protesto amacıyla Levent'teki İsrail Konsolosluğu önünde bir araya geldi. Ellerinde öldürülen gazetecinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan grup üyeleri, sık sık İsrail aleyhine slogan attı. Bir gazeteci arkadaşı Akile'nin, 'Savaş haberlerini takip ederken bir gün kendi haberimin yapılacağından endişe ediyorum' dediğini hatırlattırken İsrailin Gazetecileri susturmak amacıyla bu cinayeti işlediği kaydedildi.
AÇIKLAMA YAPTILAR
Türkiye'deki Filistinli Basın Mensupları Birliği Başkanı Taha Odaoğlu, Şirin Abu Akile'nin öldürülmesini protesto amacıyla toplandıklarını belirterek "Şirin, dünyanın davası olan Filistin davası için haklı mücadelesini sürdürmek adına buradayız. Bu suçu, protesto etmek adına buradayız" dedi.
Birlik adına yapılan basın açıklamasında ise, "Şirin Abu Akile'nin öldürülmesini en şiddetli laflarla kınamaktayız. Şirin'in Batı Şeria bölgesindeki mülteci kampında işgalci İsrail tarafından şehit edilmesini kınamaktayız." denildi.
"İSRAİL'İ SALDIRILARDAN SORUMLU TUTUYORUZ"
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"İşgalci İsrail'i bu saldırıdan sorumlu tutuyoruz. Biz bugünlerde gazetecilerin özgürlüğü için çalışırken İsrail'in böyle bir adım atmasını kabul etmiyoruz. İşgalci İsrail'in Şirin'i öldürmesi bir hakikatin yok edilmesi yönünde bir adımdır. Bu nedenle herkesi, gazetecilerin haklarını güvence altına almaya çağırıyoruz." denildi. Yapılan açıklamanın ardından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı İsrail Konsolosluğu önündeki protesto eylemi sona erdi.