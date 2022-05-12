Kuyumcunun dikkati, yaşlı vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı

Kırıkkale'de yaşayan 73 yaşındaki Fevzi G., poşetle sarılı yoğurt kabına koyduğu altın, döviz ve Türk parasıyla kuyumcuya gitti.

Yaşlı kişi paranın tamamını oğluna gönderilmesini isteyerek havalenin yapılacağı bankaya ait İBAN numarasını kuyumcuya verdi.

Kuyumcu esnafı paraları hesapladı ve toplam tutarın 257 bin 598 lira olduğunu belirledi.

Kuyumcu esnafı havale yapacağı sırada havale yapılacak kişinin soyadının farklı olduğunu görünce şüphelenerek yaşlı kişiyi dolandırıcılar konusunda uyardı. Yaşanan diyalogların ardından kuyumcu esnafı durumu polise bildirdi. Olay üzerine kuyumcuya polis ekipleri sevk edildi.

Oğlunun da olaydan haberdar edilmesinin ardından polis ekipleri nezaretinde baba oğul ile bankaya gidilerek ellerinde olan paralar banka hesaplarına yatırıldı.



Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan kuyumcu esnafı Metin Akçalı, "Yaklaşık 72-75 yaşlarında yaşlı bir amca elinde poşetle parayla buraya geldi. Altın bozduracaktı. Bana havale yap dedi. Ama önce altınlarını tartayım dedim. Parayı hesapladım. Elinde avro, altın ve biraz TL vardı. Hepsi yaklaşık 257 bin TL yapıyordu. Havale yapılacak bankaya ait İBAN numarasını istedim. Havale yapılacak hesabın oğluna ait olduğunu söyledi. Ancak soyadı tutmayınca şüphelendim. Bu arada amcanın telefonundan birisi aradı ve kendisinin savcı olduğunu ve havale yapmam gerektiğini söyledi. 'Sen savcı değilsin' dedim ve polise haber verdim. Polis geldi olaya müdahale etti" ifadelerini kullandı.